Buenafuente torna a TV3 amb «Vosaltres mateixos», un programa d'entrevistes a persones anònimes

torna a. El còmic, presentador i productor s'incorporarà a la televisió pública catalana aquest mes de setembre amb, un programa d'entrevistes a la gent de Catalunya, tal com ha avançat l'Ara aquest divendres. Si bé, l'emissió no serà per TV3, sinó pel canal de reproducció per internet de laSegons detalla el mitjà mencionat, el fitxatge s'ha acabat de tancar aquesta setmana, després de la primera presa de contacte amb el monòleg de Sant Esteve, que va ser tot un èxit d'audiència. La CCMA vol fer bons aquells 594.000 espectadors de mitjana i la quota de pantalla del 28,4% per impulsar la nova plataforma, que no acabarà d'arribar fins al 2024.Després d'un llarg periple per la televisió privada d', primer ai després a, on va estar entre el 2005 i el 2011; i la televisió de pagament a, Buenafuente torna a la casa on va debutar a inicis dels anys 90 del segle passat de la mà de. Des de, han passat tres dècades, però ara la televisió catalana tornarà a gaudir del seu humor.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola