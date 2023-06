La CUP decideix entre un govern d'esquerres o la sociovergència a Sitges

Sitges 2023 Totes les dades Cens total: 20.925 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 11.092 53,00% Abstencions: 9.833 46,99% Vots nuls: 149 1,34% Vots en blanc: 159 1,45% Partit Vots % Regidors

La investidura de la candidata dei guanyadora de les eleccions aper 209 vots,, penja d’un fil. Gallardo va tancar un acord per arribar a l’alcaldia amb el, amb el qual sumendels 21 regidors del ple, i demanen suport als comuns per reforçar l'aliança amb dos representants més. Aquest dijous al vespre, però, un pacte quadripartit liderat per ERC ha provocat un gir de guió. Iha tancat unde govern amb elsque suma. El quadripartit ha emès un comunicat en què insta la regidora de(CUP) a donar-losa la investidura, fet que desbancaria Gallardo. Guanyem celebra una assemblea d'última hora aquest vespre perde demà.L’acord del quadripartit suma els 4 regidors d’ERC, els 3 de Sitges Grup Independent, els 2 de comuns i el representant del nou partit municipalista FETS. Si reben el suport dea la investidura, el pacte suposarà laa l’alcaldia durant els pròxims tres anys. El darrer tram de mandat el lideraria la candidata dels comuns, Carme Gasulla.Durant l’última legislatura,haamb. Després dels resultats del passat 28 de maig, però,ja va dir que aquesta vegadaamb cap formació. Així, si voten ad'ERC, faran alcaldessai, si, governaran en minoriaFonts de Guanyem consultades per l’ACN apunten que l’acord del quadripartit inclou diverses propostes programàtiques que la formació havia plantejat “com a condicionant per investir un alcalde progressista”. Després de ser partícips de les negociacions del pacte a quatre durant les últimes setmanes, a priori veuen amb bons ulls la proposta per investir Aurora Carbonell i confien que l’assemblea d’aquest vespre acordarà donar suport a la candidata republicana al ple d’investidura d’aquest dissabte.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola