La Marató per la salut cardiovascular aconsegueix 11,2 milions

La salut sexual i reproductiva, a La Marató 2023

de TV3 i Catalunya Ràdio 2022 ha sumat més de 3 milions d'euros al marcador provisional de la jornada solidària i ha arribat a la xifra definitiva d', que es destinaran a lai a laenEl 18 de desembre del 2022, el dia de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, el marcador va superar elsde donacions. Després de set hores de ràdio i 15 de televisió al voltant de la salut cardiovascular, la 31a edició de La Marató es va acomiadar amb el marcador obert i hi ha hagut donacions fins a finals de març. Aquests diners són els que s'han sumat per obtenir la recaptació final ded'aquesta edició i al total recollit en tota la història de La Marató: la suma de donacions durant 31 anys ha estat deLa descoberta d'aquestes xifres s'ha fet al final d'un, amb alguns testimonis de La Marató, partint de la seva experiència després d'haver presentat el programa solidari per primer cop. L'encarregada de polsar el marcador ha estat la, la nena que esperava un cor per sobreviure i que ha estat operada amb èxit. També s'han recuperat els testimonis de la, i de l'actriu, i s'hi han incorporat històries noves, amb l'exjugador del Barça, la periodistai la música del grupA més de revelar la xifra final, el programa ha mostrat tot el que la ciutadania ha fet possible gràcies a la divulgació i la sensibilització social, amb gairebé 6.000 sessions divulgatives adreçades a més de 215.000 joves, amb unes 3.300 activitats populars i amb la participació de més de 1.700 voluntaris per la salut cardiovascular.La Fundació La Marató de TV3 va obrir el mes de febrer la convocatòria deque opten a ser finançats amb els recursos obtinguts en aquesta edició. Hi van participarde recerca, que van presentar un total de, enfocats a guanyar més qualitat i esperança de vida per a les persones que conviuen amb un problema de salut cardiovascular. Els treballs candidats seran sotmesos a un procés d'avaluació internacional, de contrastat rigor i transparència, coordinat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), del Departament de Salut. Aquesta revisió permetrà determinar com es distribueixen els fons recaptats a La Marató 2022, segons l'excel·lència dels projectes presentats, resultats que es faran públics durant l'últim trimestre del 2023.Després de tancar el marcador del 2022, La Marató ja obre el del, que dedicarà a la, la primera que es dedica a les malalties que més incideixen en la població, amb una especial afectació entre les. La campanya de sensibilització i divulgació promourà laespecialment entre el, com a eina imprescindible per a la reducció de molts problemes de salut en aquest àmbit.Segons els professionals de la salut, engloba el, en tots els aspectes de la vida i al llarg de tota la vida. Són malalties que tenen una(proporció de persones afectades en una població i moment concrets) dea Catalunya, i una(nombre de casos nous que apareixen en una població i moment determinats) que s'estima en

