PSOE i PP empaten a un mes de les eleccions espanyoles, segons el CIS

Previsió de vots, segons el baròmetre de juny del CIS

Elen intenció de vot a poc més d'un mes de les eleccions espanyoles . Així ho assenyala el baròmetre de juny del, publicat aquest divendres, segons el qual els socialistes tindrien una intenció de vot del 31,2% i els populars, del 30,7%. Aquesta diferència, però, entra de ple en el marge d'error i, per tant, estan empatats. En el tercer lloc, però,El PSOE aconseguiria tres punts més respecte les eleccions del 2019, però el PP en pujaria deu. Tots dos, a més, es reforcen en relació a l'anterior baròmetre de maig , previ a les eleccions municipals i autonòmiques a alguns territoris. La plataforma Sumar, al seu torn, aconseguiria un 14% dels vots, un punt més que Podem en els comicis de fa quatre anys, però quatre menys del que preveia l'últim CIS que assolirien per separat aquest partit i la candidatura de Yolanda Díaz.respecte el 2019, quedant-se per sota de l'11% de suports.Pel que fa a les formacions independentistes,del 2019, quan va aconseguir un 3,5% dels emesos a tot l'Estat, i se situaria, que recularia tan sols mig punt i es quedaria en un 1,6%. La CUP, com els republicans, aconseguiria la meitat dels suports de fa quatre anys, amb un 0,5%, tot i que cal tenir en compte que les dades relatives als partits catalans són aproximades, pel baix nombre d'enquestes que s'hi fan. El treball de camp es va fer, just després de les municipals.Pel que fa als candidats,segueix sent el president espanyol preferit, amb un 25% de les mencions, cinc punts per damunt d'. Malgrat tot, la situació s'equipara força si, a aquest segon, se li suma el 4% que esmenta la presidenta madrilenya,, malgrat no presentar-se. Per darrere,recull el 13% de les cites,el 5% i la resta dirigents ara agrupats a Sumar queden per sota de l'1%. Díaz, però, és la dirigent millor valorada, amb un 4,9, per avant de Sánchez (4,6) i Feijóo (4,4).Preguntats pels resultats del 28-M, només el 6% d'enquestats que va votar afirma qued'haver sabut com quedaria el seu ajuntament. En tot cas, quasi dos terços ja tenia decidit a qui donaria suport molt abans de la campanya electoral i, en sentit contrari, un 4% ho va decidir durant la jornada de reflexió i

