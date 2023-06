«Pride» Barcelona 2023: caps de cartell i programa sencer

Caps de cartell del Pride Barcelona 2023

El, la festivitat que representa el col·lectiu LGTBI, arribarà el. Dues setmanes en què les entitats relacionades comptaran amb més de 5.000 metres quadrats de carpes i estands a la plaça Universitat. A més, a aquest nou espai se suma al tradicional escenari de Maria Cristina per descentralitzar la celebració, en la que serà l'edició més completa fins al moment.

El Pride de Barcelona tindrà dues grans cares pel que fa als artistes que hi participaran: Paulina Rubio i Loreen. Les dues caps de cartell representen la pluralitat que busca l'organització, que vol engrescar un públic heterogeni, tot i que unit pel suport a la diversitat i el respecte per a totes les orientacions sexuals i identitats.



Tots els artistes confirmats

Programa del Pride Barcelona

Serà a l'escenari de Maria Cristina el que acollirà el gruix de la programació musical, el 14 i 15 de juliol. Comptarà amb Paulina Rubio i Loreen com caps de cartell, i estaran acompanyats de Ptazeta, Eleni Foureira, Vicco, MS Nina, Ladilla Rusa, Agoney, Rosa López, WRS, María Escarmiento, Julieta, Sofía Martín, Siderland i Karmento.A la plaça Universitat, també se celebraran els concerts de La Prohibida i Algora, Joana Crass, Maruja Limón, Morreo, Rocío Saiz, Marina, Pitita, Clover Bish, Futurachicapop, Alan Neil, Oreiana i El Desplume. Tots ells, estretament vinculats amb la diversitat, però per a tota mena de públics.El programa delencara no s'ha publicat de manera oficial. Tot i que aactualitzarem qualsevol novetat relacionada, ja podem confirmar que la majoria d'esdeveniments se celebraran el, en un village de 5.000 metres quadrats. Serà una zona amb carpes, estands de tota mena i diverses organitzacions implicades.

