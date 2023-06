Sanitat obre la porta a retirar la mascareta obligatòria als hospitals aquest juny

als hospitals i centres de salut pot finalitzar abans que arribi el juliol. El ministre de Sanitat,, ha afirmat aquest divendres que "cada cop s'està més a prop del dia" en què dur mascareta als centres de salut "sigui recomanat i no obligatori". Això implica, ha assegurat, que se sotmetrà a debat abans que acabi el mes de juny per intentar resoldre-ho.En una entrevista aquest divendres al matí a RNE, Miñones ha dit que abans de prendre la decisió caldrài "dialogar amb les comunitats autònomes". El titular de Sanitat ha explicat que el, on estan representades les autonomies, abordarà la qüestió en una reunió abans que acabi aquest mes de juny.Miñones també ha subratllat que els experts hauran de dir si la retirada de l'obligatorietat a hospitals o farmàcies. "La majoria de la gent ja s'ha oblidat de les mascaretes en el seu dia a dia, però també s'obliden de les farmàcies, que són centres sanitaris", ha insistit el titular de Sanitat,en aquests establiments.

