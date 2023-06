Un home begut i ensangonat es cola en una escola bressol de Sants per fugir dels Mossos

Estrambòtica persecució policial a, amb destinació una escola bressol del barri de. Un home alcoholitzat i ple de sang d'uns 30 anys s'ha esmunyit a l'escolaper escapar dels agents delsque el perseguien després d'un incident violent en un hotel de la zona.L'home ha provocat danys al mobiliari de l'hotel i s'ha lesionat. El personal ha alertat als Mossos, que s'han personat ràpidament i han iniciat unaper atrapar-lo. Ha estat aleshores, durant la fugida, quan ha optat per forçar la porta de l'escola i entrar-hi, en un intent fallit de despistar els agents.Amb tot, el centre encara no havia obert i. Només els treballadors de la neteja. Poca estona després, els Mossos d'Esquadra hi han accedit i, que ha estat traslladat a les dependències policials.

