No els troben enlloc: la loteria del Regne Unit busca els guanyadors de tres premis idèntics

La loteria nacional del Regne Unit està desesperada. Fa setmanes que busquen el (o els) guanyador de tres premis idèntics del sorteig. El més curiós de tot és que les butlletes premiades es van comprar el mateix día i a la mateixa zona del país, aels seus números pels diners que els pertoca (10.000 lliures esterlines al mes durant un any, per cada butlleta). Però no hi ha manera. Ningú es presenta per cobrar-lo.Per això mateix la loteria britànica ha decidit engegar una campanya per fer públic el reclam: publicitat perquè, per favor, els premiats vinguin a endur-se el seu premi. Vestits amb roba de principis del segle XX i posant amb els tres xecs guanyadors,-l'empresa que gestiona la loteria del país-, fa una crida a identificar-los.amb el mateix número, si en són diverses...", ha admès."Estan per allà fora i els hem de trobar", ha insistit el portaveu de la companyia,. Des de l'entitat han insistit que totes les persones que viuen a Durham o hagin comprat algun número de loteria en aquest territori "revisin, per favor" els que tenen guardats. Ara bé, és un fet que costarà molt trobar els despistats després de tant de temps: el sorteig es va celebrar el 9 de gener.

