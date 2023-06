Vox anuncia l'acord amb el PP al País Valencià amb un comunicat ple d'errors gramaticals i de forma

Jo feia millor les actes del BEA i això que me les invente al vol … pic.twitter.com/VRhQYBTHLp — okupated (@africaverch) June 15, 2023

Ja hi ha pacte per a governar alentre el. La formació d'extrema dreta assumirà la vicepresidència primera del govern de la Generalitat Valenciana, amb el torero Vicente Barrera , a més de les conselleries d'Agricultura, Justícia, Interior i Governació, com recull l'per formar govern fet públic aquest dijous. Vox, a més, va anunciar l'entesa amb un comunicat ple d'errors gramaticals i incorreccions formals.Així ho ha assenyalat l'usuari de Twitter, que ha compartit el document corregit i amb una irònica nota de 4,25. Suspens. El primer tipus d'error té a veure amb l'ús incorrecte de. Cal sumar també lescom "sanitat i serveis socials per reforçar la sanitat pública i els serveis socials".Un tercer error és l'per fer referència a un nom, en substitució d'"en què o en el qual", tal com recullpel que fa a la llengua castellana. Altres incorreccions que destaca el tuitaire són discutibles o errònies, però la piulada s'ha viralitzat ràpidament a la xarxa social i s'ha omplert de comentaris crítics.

