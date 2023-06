Edat mínima i casc obligatori: Trànsit proposa regular els patinets elèctrics

Elha passat a l'acció aquest divendres pera tot Catalunya i ha impulsat una guia tècnica per harmonitzar les diverses normatives municipals. Es tracta d'un conjunt de recomanacions, com l'establiment d'una edat mínima d'ús de 16 anys, l'obligatorietat del cas i la contractació d'una assegurança; que els ajuntaments podran incorporar.L'ordenança model pretén actuar sobre aspectes no legislats en un nivell fonamental, per guiar i facilitar als municipis la inclusió de la regulació delsen les seves ordenances de mobilitat o de circulació i alhora simplificar i clarificar la informació sobre els drets i deures dels usuaris dels patinets elèctrics. Tot, per promoure una mobilitat urbana més segura per a tots els col·lectius, una millor convivència entre els diferents modes de transport i protecció dels més vulnerables com els vianants, segons ha explicat el SCT.També clarifica els espais de circulació dels VMP en zones urbanes, per tal de minimitzar el conflicte viari dels patinets elèctrics amb altres usuaris de la via pública. Així,; es recomana no transitar en espais d’ús preferent de vianants i respectar l’itinerari accessible per a les persones que van a peu, així com s’especifiquen les zones de circulació prioritària com vies pedalables i zones 30 quilòmetres per hora. Als carrers amb una limitació a 50 quilòmetres per hora, es recomana evitar circular-hi amb VMP i es recorda la prohibició de transitar per travesseres i vies interurbanes.D’altra banda, el document també recorda que els conductors de vehicles de mobilitat personal poden incórrer en, com per exemple l'ús del telèfon mòbil o d’auriculars, no sotmetre’s a la prova d’alcohol o drogues, circular per voreres o zones de vianants o circular amb un acompanyant.“Hem fet també una anàlisi de la normativa i hem detectat que hi ha; amb aquest dossier oferim als municipis criteri, opinió i autoritat”, subratlla el director del SCT, Ramon Lamiel. El document, que s’inclou en el 29è Dossier tècnic del Servei Català de Trànsit sobre Recomanacions per a la circulació segura dels vehicles de mobilitat personal , pretén posar fi a aquesta situació d'ambigüitat.

