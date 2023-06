Entra a urgències amb un ganivet i amenaça el personal sanitari a Pamplona

Els sanitaris i els pacients del servei d'urgències d'un hospital de Pamplona van patir dijous un. Un home va entrar amba l'(HUN) i es va posar a amenaçar tot el personal del centre que es trobava a la zona d'urgències. Segons han explicat des del cos policial municipal de Pamplona,Després de l'ensurt i d'aparèixer diversos agents de la Policia Municipal de Pamplona, l'home va començar a calmar-se i va arribar a tirar l'arma blanca a terra. L'actuació dels agents no va trigar a produir-se. Encara que l'home va deposar la seva actitud,Segons ha explicat el cos, l'agent va actuar d'aquesta manera. No hi va haver cap persona ferida i el servei d'urgències de l'hospital universitari va poder seguir amb normalitat durant tota la jornada de dijous.

