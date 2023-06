Shakira recorda una escena d'amor amb Piqué: «Vaig fer aterrar un avió a Barcelona per fer-li un petó»

va fer aterrar un avió privat a Barcelona per fer un petó a. "", va explicar la cantant colombiana el juny de 2019 al jutge, durant la seva declaració pel cas dea l'espanyola. Una declaració a la qual ha tingut accés El País i que recull diverses referències a l'exjugador del Barça per justificar que no va viure a l'Estat fins al 2015 i, per tant, no va estalviar-se impostos.El procés penal no està tancat i aquest mes de novembre, començarà un judici en què Shakira s'enfronta a una petició de la fiscalia de més de. Hisenda considera que l'artista tenia el centre de gravetat a l'Estat des del 2011 i hi passava més de la meitat de l'any. Per això, defensa que se l'havia de considerar resident espanyola i, per tant, havia de pagar uns impostos per valor de 14,5 milions d'euros que no va pagar.La cantant ho nega i, per justificar-ho, va relatar diverses anècdotes amb qui aleshores era el seu marit, Gerard Piqué. "", va explicar segons difon El País. Tanmateix, va recordar que ella volia que el seu primer fill nasqués als Estats Units, però Piqué s'hi va negar perquè volia estar present durant el part i la seva, no li permetia viatjar a mitjan temporada.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola