Mata a ganivetades una familiar de 89 anys a Bilbao i s'entrega a l'Ertzaintza

ha estat detingut a Bilbao per estar implicat en la mort a ganivetades d'una dona de 89 anys amb qui està emparentada.i presentava lesions provocades per arma blanca. Segons han informat les autoritats del, cap a les dotze de la matinada d'aquest divendres, un home, el detingut, s'ha apropat a una patrulla de l'Ertzaintza i ha confessat.Ha admès que "havia apunyalat un familiar", al sud-est de la ciutat basca. Fins al lloc dels fets s'han mobilitzat recursos policials i sanitaris que han comprovat que en una de les habitacions de la casa hi havia una dona que presentava signes de violència causats per una arma blanca. Personal mèdic ha confirmat la mort de la dona.

