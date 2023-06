Notícies del 15 de juny de 2023

13:44 La Coordinadora de Residències 5+1 reivindica "canvis" per una atenció "digna" a les persones grans



La Coordinadora de Residències 5+1 ha reivindicat aquest dijous des de la plaça Sant Jaume de Barcelona "canvis" per una atenció "digna" a les persones grans que viuen en centres residencials. Amb motiu del Dia Mundial de Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament a les Persones Grans, els concentrats han denunciat la privatització, les mancances i la vulneració de drets dels residents. Maria José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Residències 5+1 de Catalunya ha assegurat a l'ACN que la situació a les residències és "indigna". Segons ella, és "imprescindible" que es doti els centres de més personal, inspectors i "tornar" a la sanitat pública. "Sense això, tindrem persones que viuen l'última etapa de la seva vida en unes condicions absolutament indignes", ha expressat.

13:35 Amnistia demana que el Parlament aprovi ja l'informe sobre l'impacte de la covid a les residències de gent gran



Amnistia Internacional (AI) ha reclamat aquest dijous als grups del Parlament de Catalunya que accelerin l'aprovació de l'informe final sobre l'impacte de la covid a les residències de gent gran. Coincidint amb el Dia Mundial contra el Maltractament a la Gent Gran i tres mesos després de l'última sessió del Grup de treball d'anàlisi de l'impacte de la covid a les residències, AI ha entrat al registre de la cambra catalana un informe dirigit a tots els grups on els marquen cinc grans prioritats. Així, demanen una auditoria independent, un reconeixement públic, augmentar les plantilles de les residències, augmentar les inspeccions i assegurar la participació de pacients, familiars i societat civil.

13:28 El PSOE denuncia El Mundo, ABC i El Español per ometre dades en les enquestes



El PSOE ha presentat aquest dijous una denúncia a la junta Electoral Central (JEC) contra els diaris El Mundo, ABC i El Español per haver publicat enquestes electorals que al seu entendre ometen informació i són esbiaixades. A més d'aquests tres diaris, la denúncia es dirigeix contra les empreses Sigma2, GAD3 i Sociometria per infracció de l'article 69 de la Llei Orgànica del Règim electoral General (LOREG) que estableix que les enquestes no poden contenir "falsificacions" i ocultar dades.

12:27 La CCMA i el Departament de Cultura obriran dues convocatòries de selecció de projectes audiovisuals per valor de 6 milions d’euros



La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i el Departament de Cultura han publicat avui mateix dues convocatòries de selecció de projectes audiovisuals amb ajudes per 6 milions d'euros. La primera crida, emesa avui, tindrà una dotació de 4 milions d’euros per seleccionar projectes de continguts audiovisuals de grans formats d’entreteniment, formats de ficció, sèries documentals i altres formats d’entreteniment per ser produïts en règim de producció associada i en règim de coproducció. I pròximament es farà pública una segona convocatòria, per valor de 2 milions d’euros, destinada a llargmetratges cinematogràfics de ficció.

12:03 Nacho Martín Blanco justifica l'acord de PP i Vox al País Valencià i assegura que és la fi de l'"exclusió de l'espanyol"



L'exdirigent de Ciutadans i ara cap de llista del PP al Congrés per Barcelona Nacho Martín Blanco ha valorat com a "positiu" l'acord de govern signat entre el PP i Vox al País Valencià. El nou membre del Partit Popular s'ha referit a la política lingüística practicada per l'executiu de Ximo Puig, que segons ell suposava "el menysteniment i l'exclusió de l'espanyol" de l'espanyol. Martín Blanco s'ha desfet en elogis del seu nou partit i de Feijóo, que "acull tots aquells als qui dol Espanya". Ha assegurat que sempre ha "defensat" la llengua catalana però "sense que això suposi l'exclusió de l'espanyol". Informa Pep Martí

11:10 El Parlament tramita la llei dels comuns per eliminar les pensions a expresidents per corrupció però tomba les del PSC i Cs



La proposició de llei dels comuns per eliminar les pensions als expresidents del Parlament i de la Generalitat en cas de condemna ferma per corrupció ha superat el debat de totalitat al ple. La iniciativa seguirà la tramitació parlamentària després que només Junts hagi votat a favor de la seva esmena a la totalitat i ERC s'hi hagi abstingut. En canvi, s'ha tombat les iniciatives del PSC i de Cs per modificar les pensions a expresidents de la cambra, que buscaven eliminar les assignacions vitalícies. En aquest cas, han estat ERC i Junts -que han votat a favor de l'esmena a la totalitat- i la CUP –que s'hi ha abstingut- han impedit que aquesta iniciativa pogués prosperar.

10:01 La CUP Campdevànol accepta formar govern amb Junts i PSC i sumaran 7 dels 11 regidors



Campdevànol tindrà un govern tripartit format per Junts, PSC i ara també la CUP. En una assemblea celebrada aquest dimecres al vespre, els militants cupaires van decidir per unanimitat sumar-se al projecte que liderarà el futur alcalde, Oriol Làzaro, cap de llista de Sumem per Campdevànol que es va presentar sota el paraigua de Junts. Aquesta candidatura va ser la més votada amb 4 dels 11 regidors. La setmana passada van confirmar que formarien govern amb el PSC, que en va treure 2, i que també havien ofert entrar a la CUP, amb Mariona Baraldés com a única regidora electa. Es quedaran a l'oposició ERC i Independents pel Ripollès, amb l'actual alcaldessa en funcions Dolors Costa com a cap de llista.