Un 5% dels adolescents de tot l'Estat han intentat suïcidar-se en algun moment

Situacions de risc i depressió

Dades esfereïdores sobre la salut mental dels joves i adolescents de l'estat espanyol.en algun moment de la seva curta vida. Així ho determina el nou estudi elaborat per laa del govern espanyol.Segons els investigadors,, fins ara, sobre salut mental infantil i juvenil, a més d'abordar l'eficàcia real de les intervencions psicològiques en contextos escolars. Entre diversos aspectes, aquest estudi també ha aprofundit en la salut mental general dels menors d'edat:En aquesta investigació hi han participat un total de 8.749 adolescents, amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys.en algun moment, un 2,28% eren homes, mentre que un 7,03% eren dones. "Els resultats revelen diferències estadísticament significatives quant a gènere en tots els ítems. Les dones han presentat una proporció més gran de respostes afirmatives en comparació amb els homes", ha informat l'investigador principal de l'estudi i professor titular de Psicologia de la Universitat de la Rioja,L'estudi també indica que el 12% dels adolescents viuen situacions d'una salut mental "dolenta", però hi ha una altra dada rellevant: el 16% afirma que es troba "en una situació límit". En comparació amb gènere, les dones (16,6%) superen els homes (6,3%) en possible risc de salut mental. A més,ó, mentre que un 26% han presentat símptomes de depressió d'intensitat moderada."Si posem com a exemple una classe de, es podria estimar que aproximadament", ha destacat Fonseca, en declaracions a agències com Europa Press. Alhora, el 20% dels joves han informat de símptomes d'ansietat moderats, mentre que

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola