Un bar de Sevilla convidarà a una cervesa a tots els que votin en persona a les eleccions del 23-J

Les eleccions espanyolessuposen una col·lisió frontal amb les vacances de moltes persones. Per això mateix, un bar de Sevilla vol convidar a una cervesa a tots aquells ciutadans que dipositin el seu vot en una urna de manera presencial.En una publicació a les seves xarxes socials que ha gaudit d'un gran ressò, es tracta de l'establiment, situatde la capital andalusa. El seu propietari ha relatat als mitjans espanyols que aquesta mesura vol incentivar el vot presencial "per la incertesa que suposa el vot per correu".Com es pot demostrar, llavors, haver votat d'aquesta manera i. No farà falta, ha dit, demostrar ni en quin lloc, territori o escola electoral s'ha exercit el vot. "Ningú ha de comentar el teu vot, tampoc", ha deixat clar.

