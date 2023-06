El PSC de Blanes tanca un acord amb Junts i Rosa Aladern per governar conjuntament

han tancat un(Selva) aquest dijous al vespre. El socialistava guanyar les eleccions municipals amb sis regidors i feia dies que estava negociant per tancar un acord que li permetés arribar a la majoria absoluta d'11 regidors.Amb aquest pacte sumaran 10 vots (sis del PSC, tres de Junts i un de Grup Blanes), però la investidura podrà tirar endavant perquè Hernández és lai la resta de formacions que n'han quedat al marge difícilment podrien arribar a un acord que sumessin més vots (ERC, Blanes en Comú, PP, Vox i Blanes Sí).Les tres formacions asseguren que en els dies entrants donaran a conèixer elque han redactat i explicaran els eixos que formaran aquest mandat a curt, mitjà i llarg termini. També es delimita el repartiment d'àrees per a cada formació. Amb l'acord es materialitza elamb Hernández al capdavant.De tota manera, els tres partits anuncien que la voluntat ésal govern municipal que els permetin arribar a la majoria absoluta durant tota la legislatura per desencallar els projectes de ciutat. Les formacions asseguren que els uneix la il·lusió per treballar per la ciutat i confien que mantindran un govern cohesionat durant el mandat.

