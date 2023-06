Mor als 80 anys l'humorista i ventríloqua Mari Carmen d'una caiguda

El món de la comèdia a l'Estat està de dol., més coneguda pel públic general com a Mari Carmen i els seus ninots,al Puerto de la Cruz, a l'illa de Tenerife.La notícia ja ha generat tot un gran condol a internet, sobretot tenint en compte que s'ha perdut una de les. És estrany encara avui trobar algun adult que no recordi els seus ninots, entre els quals destacaven l'àvia rondinaire, Doña Rogèlia, l'adolescent contestona Daisy, l'ànec Nicol i el lleó Rodolf."Ha mort la nostra estimada Mari Carmen, que ha estat una gran ambaixadora de Conca. El meu més sincer condol, en nom dels veïns, per als seus familiars i éssers més estimats", ha informat a través de les xarxes socials l'alcalde de Conca,, ciutat en la qual va néixer el 4 de maig de 1943.L'humorista es va fer molt popular amb els seusen programes de televisió. El 1967, per exemple, es va estrenar en el programa de TVE Nit del dissabte i, l'any 1971 va aparèixer a la pantalla gran com una de les protagonistes de La graduada, dirigida peri en la qual va compartir repartiment amb Lina Morgan i Florinda Chico.

