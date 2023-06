Mor una motorista en un accident a la TV-7221 a Alcover

Aquest dijous a les 18:00 de la tarda el Servei Català de Trànsit () ha rebut l'avís d'una la carretera, al punt quilomètric 1, a(Alt Camp, Tarragona).Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres patrulles delsd'Esquadra, així com tres dotacions dei tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques ().Per causes que encara s’estan investigant, una motorista s’ha accidentat i ha perdut la vida. Quant a l’afectació viària, fruit del sinistrede la marxa.Amb aquesta víctima ja són 68 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

