Quan surten les notes de la selectivitat 2023 a Catalunya?

Fa menys d'una setmana que es van acabar les Proves d'Accés a la Universitat ( PAU ). Des del dimecres 7 de juny i fins al divendres 9 prop decompetien per obtenir unaque han escollit i ara estan ansiosos per saber si ho han aconseguit o no. L'expectació és potser més elevada que els dies dels exàmens. En concret, està en joc elque necessiten per entrar a les facultats. El 60% restant ja el tenen: és la mitjana dels dos anys de batxillerat.Quan coneixeran, doncs, la nota de tall que han assolit? La data marcada en vermell en els calendaris d'aquests 42.000 estudiants és la del, en una setmana exacta, segons ha avançat el Departament de Recerca i Universitats. Podria passar, però, com ja vam veure l'any passat, que estiguessin disponibles el dia abans. Sigui com sigui, l'avís per als futurs universitaris és que estiguin alerta i que vagin revisant el, on podran accedir amb les seves dades personals i contrasenya.Des d'allà, també estarà disponible l'opció de descarregar-se un certificat de les proves amb les qualificacions. Aquest certificat és un document amb un codi segur de verificació () que li atorga la mateixa validesa que un original.L'altra data que tenen al cap els alumnes és la de les notes de tall, la que correspon a la de. Aquesta, per tant, no és una nota fixa, sinó que cada any varia. Resulta de la relació entre places disponibles a cada centre i el nombre de sol·licitants. Encara no se sap quan sortirà la d'aquest 2023. Però per fer-nos-en una idea podem prendre com a exemple la data en què es van publicar l'any passat: el 13 de juliol. Sigui com sigui, si els alumnes estan ansiosos sempre poden fer un primer càlcul quan sàpiguen els resultats de la selectivitat.

