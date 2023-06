Quan sabràs si t'ha tocat?: les dates del sorteig de les meses electorals per al 23-J

Quan es fa el sorteig de les meses electorals?

Quan arriba la convocatòria als escollits?

Amb la convocatòria de les eleccions espanyoles del 23-J arranca tota la maquinària per preparar el procés electoral. Un dels fets indispensables és el d'establir quines persones seran les que ocuparan lesdurant el dia de la votació. Aquests són els requisits i les dates clau per determinar qui forma part d'aquestes meses.La llei regula que, per establir qui conforma les meses, s'ha de fer un. Aquest procés s'ha de fer entre el 25è i el 29è dia posterior a la convocatòria dels comicis, una norma que, en aquest cas, ens situa. A, el sorteig serà el primer dia hàbil, el 24 de juny. Cal recordar que qui tingui menys de 70 anys directament no forma part del sorteig. A banda, hi ha diferents motius pels quals es pot quedar exempt de formar part d'una mesa electoral.Qui hagin estat els "afortunats" de conformar les meses electorals han de ser notificats en un període màxim de tres dies posteriors al sorteig. A partir de llavors, qui vulgui presentar algunadavant latindrà una setmana per fer-ho. Sempre ha d'haver-hi un motiu de pes perquè s'accepti, i aquest cop també entra en joc el component de les vacances.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola