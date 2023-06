El temps d'aquest divendres: ruixats efímers emprenyaran un dia assolellat

Tot i que el temps s'estabilitza, encara aquests dies podran caure alguns ruixats aïllats. Voleu saber on? T'ho expliquem al butlletí: https://t.co/dvBoqBQUyJ pic.twitter.com/3LmbLGRPOG — Meteocat (@meteocat) June 15, 2023

El Pirineu, el punt més problemàtic

El temps s'estabilitza iPerò no us en refieu perquè segons la nova predicció del Servei Meteorològic de Catalunya () aquest divendres tot i que serà un dia majoritàriament assolellat, encara podrà caure algunque farà la guitza a un dia de pràcticament ple estiu.Així,pel pas d'algunes bandes de núvols alts i prims sobretot a partir de migdia, quan alhora creixeran algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu i altres punts de muntanya de l'interior del quadrant nord-est que localment deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat.En aquest sentit, és possible que durant la tarda caigui algun xàfec feble a punts del Pirineu, localment moderat i amb tempesta. S'acumularan quantitats minses o poc abundants de precipitació. Pel que fa a la temperatura serà semblant o lleugerament més alta, en especial la màxima i a l'interior del terç oest.on s'acostaran als 35 ºC.La visibilitat serà entre bona i excel·lent. A l'inici i final del dia elbufarà fluix i de direcció variable, amb predomini del terral al litoral. La resta del dia bufarà vent de component sud al litoral i prelitoral, i de components sud i oest a la resta, entre fluix i moderat. A banda d'això, fins a migdia hi haurà mestral a l'interior de les Terres de l'Ebre, així com

