Collboni dona per fets els vots del PP i pressiona els comuns per fer‑lo alcalde: «Demano responsabilitat»

ui no voti al candidat del PSC estarà permetent que el candidat del Junts sigui alcalde", ha comentat el cap de files socialista des del faristol de la sala Ernest Lluch, a la seu del partit.



El pressing s'ha intensificat en haver recordat que els socialistes han acceptat investir Colau en dues ocasions, l'any 2015 i l'any 2019, quan van quedar per darrere. Ara que la situació és a la inversa -i que tot i quedar molt ajustats en vots el PSC té 10 regidors i BComú compta amb 9 representants- ha citat els missatges de campanya dels comuns per collar-los. " Barcelona en Comú deia en campanya que es tractava d'obrir camí i de triar entre avançar o retrocedir", ha comentat. Ara, si el voten a ell, tenen l'oportunitat "d'evitar que Trias sigui alcalde".

El candidat dels socialistes a Barcelona,, fa un últim intent. I ho fa carregant tota la pressió sobre Barcelona en Comú, el seu soci de govern els últims anys. Vol ser alcalde per desbancar Xavier Trias , la llista més votada. Però per fer-ho necessita una majoria de 21 regidors el pròxim dissabte al ple d'investidura. En una compareixença pública, Collboni ha donat per fet que comptarà amb els vots del PP, ja que s'ha dirigit únicament als comuns amb una declaració contundent: "Ara els toca als comuns.. Segons abans havia remarcat un missatge dirigit a la formació d'Ada Colau: "Demano explícitament a Barcelona en Comú responsabilitat".L'anunci socialista arriba després que aquest matí, el cap de files del PP català, Alejandro Fernández, expliqués que els líders del PSC i el PP a Barcelona estan negociant "un pacte assenyat" pel futur de la ciutat. Ara bé, les paraules de Collboni creuen una de les línies que fins ara el Partit Popular havia pintat de vermell: que la llista d'Ada Colau no formés part de l'executiu municipal. En la seva compareixença, el candidat socialista ha assegurat que hi hauria un govern de coalició.Seguint la millor tradició dels alcaldes socialistes, de Pasqual Maragall, de formar governs d'esquerres plurals".A aquesta solidesa que ha volgut transmetre de cara als comuns també se li ha sumat una picada d'ullet als de Daniel Sirera (PP). Ho ha fet insistint diverses vegades en el fet que si es dona aquesta majoria alternativa a Trias,, ha assegurat.La postura de Collboni ha arribat vint-i-quatre hores després que el portaveu dels comuns en les negociacions, Jordi Martí, avisés que no votarien als socialistes el dia de la investidura si no hi ha un pacte previ que inclogui ERC. Especialment, sobre la idea d'un lideratge socialista amb suport de Barcelona en Comú i PP el dia de la votació, per evitar un govern de Xavier Trias, Martí va definir aquesta opció com a "pacte impossible"., va reblar la mà dreta d'Ada Colau.Aquest dijous, però, Collboni ha jugat a situar un dilema amb només dues opcions pel futur polític de la capital catalana.

