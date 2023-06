La gestió crema: ERC, Junts i PSC obtenen pitjors resultats als municipis on governaven

Com ha evolucionat el vot als principals partits catalans, en funció de les responsabilitats del mandat anterior?

Com ha evolucionat el vot a cada municipi i quina responsabilitats hi tenia cada partit el mandat anterior?

Empitjorament de la convivència amb la Covid

Abans, governar tenia recompensa

Auge de l'extrema dreta

Així s'ha fet aquesta notícia

Les dades amb els resultats electorals dels partits són les provisionals distribuïdes pel Ministeri de l'Interior, en el cas del 2023, i les definitives, en el 2019. Tot i això, s'ha optat per fer l'anàlisi només per als municipis de més de 10.000 habitants perquè són aquells en què hi ha un sistema de partits més ampli i, en un àmbit més competitiu, es pot analitzar de forma més homogènia l'efecte sobre un d'ells que no pas tenint en compte també els casos on poques candidatures es disputin les victòries. En els pobles petits, a més, la dinàmica personal i el pes del candidat pesen més i això pot desdibuixar les actituds respecte els partits en conjunt.



Igualment, l'exercici s'ha fet només per a ERC, Junts i el PSC perquè són els principals partits del país i presenten candidatura a quasi tots els municipis analitzats. Això evita que els aspectes relatius a alguns ajuntaments concrets distorsionin l'aproximació a les dinàmiques globals a causa d'una mostra passa petita, si es tenen en compte partits només presents a una quantitat menor de consistoris.



En el cas de Junts, però, s'ha optat per analitzar el resultat del 2023 unificant els suports de la candidatura amb aquesta marca i la d'Ara Pacte Local, ja que l'espai postconvergent que representen totes dues es presentava unificat el 2019. Si s'hagués exclòs la coalició liderada pel PDECat, els resultats també haurien pogut quedar esbiaixats en funció de si aquesta es presentava o no a alguns municipis. En aquests casos, Junts hauria pogut tenir un millor resultat relatiu no tant per haver estat a l'oposició o a govern, sinó per no haver-se hagut d'enfrontar a un partit nascut del mateix espai. Aquesta decisió pot ser problemàtica en la mesura que Ara Pacte Local probablement també recull vot d'un elector diferent a les candidatures unificades del 2019, amb altres matisos en l'accent nacional i social, però s'ha considerat que aquest fet és menys rellevant que l'impacte de presentar-se en una o dues llistes.



Per evitar altres errors interpretatius, també s'han exclòs del càlcul aquells municipis en què, en alguna de les dues darreres eleccions, el partit en qüestió s'hagi presentat en coalició, ja que l'increment o descens es podria deure precisament al fet de presentar una candidatura més àmplia en algun cas. Els municipis no considerats, en el cas d'ERC, són Badalona i Argentona. En el cas del PSC, són els de Salou i Tortosa. I en el cas de Junts, són els de Barberà del Vallès, Calonge i Sant Antoni, Cubelles, Malgrat de Mar, Salou i Torroella de Montgrí.



A banda, els gràfics de punts tampoc no mostren aquells municipis en què algun partit ha més que triplicat resultats respecte el 2019, ja que això trencaria l'escala i dificultaria la comprensió de la visualització. Això ocorre en el cas de la Ràpita, en el PSC, i en els d'Amposta, Caldes de Montbui i Sant Pere de Ribes, en el de Junts. Aquests municipis, però, sí que es computen a l'hora de calcular la mediana i la mitjana, en tots els casos.



I, precisament per aquest motiu, es recomana analitzar els resultats de cada partit en funció de la mediana i no de la mitjana. Com que s'analitza l'evolució relativa de vot d'unes eleccions a les següents, aquells partits que van obtenir un mal resultat el 2019 tenien a mà disparar-lo quatre anys més tard. Per això, hi ha casos en què es duplica o triplica el percentatge de vot, malgrat que això pot suposar senzillament passar d'un 1% a un 3% de suport. Aquestes evolucions disparades, però, poden també distorsionar la mitjana pura i accentuar artificialment la millora global. La mediana, en canvi, és el punt intermedi en què la meitat dels municipis creixen més i a l'altra meitat, ho fan menys. Per tant, és molt més robust i protegit de valors extrem, ja que no varia en funció de si, a una localitat, el partit duplica, triplica i multiplica per deu els suports.



Formava part de la creença popular que existeix una mena deque, a les eleccions, beneficia el partit al capdavant d'un ajuntament. Que gestionar, resoldre problemes dels veïns i inaugurar instal·lacions tenia rèdit a les urnes. Aquest 28 de maig, però, això no ha estat així. Ben al contrari, els tres grans partits catalans han obtingut, amb diferències mitjanes molt notables respecte l'evolució de les mateixes formacions allà on estaven a l'oposició.Com es pot comprovar, ERC perd molts vots de forma majoritària tant als ajuntaments on governava com a aquells on no ho feia, però allà. Hi aguanta força més. En el cas de Junts i PSC, l'increment és molt notable allà on no van haver de gestionar (un 25% i un 20%, de mediana, respectivament) i, en canvi, als ajuntaments on governaven, simplement es mantenen -els socialistes- o creixen molt poc -Junts-. A més, l'efecte de tenir l'alcaldia o governar com a soci menor no sembla massa diferent en cap cas:Aquests càlculs s'han fet tenint en compte els, excloent per a cada formació aquells on s'han presentat en coalició a les eleccions de 2019 o 2023 i, per a Junts,, amb qui es van presentar units fa quatre anys (per a una informació completa de la metodologia dels càlculs, consulta aquí ). Així mateix, malgrat mostrar la dada mitjana de l'evolució,, per evitar que un resultat concret distorsioni el valor ( també aquí una explicació més detallada ).L'efecte no és idèntic arreu, ja que, en unes eleccions com les locals,i les casuístiques són infinites. Cadascun d'aquests partits pot trobar consistoris on creix o cau estant a l'oposició, governant com a soci o tenint l'alcaldia, però la tendència sembla força clara. Els següents gràfics mostren quina ha estat l'evolució de vot de cada partit, a cada municipi,-cada punt és un ajuntament i, passant-hi el cursor per damunt o clicant-hi, n'apareix tota la informació-. Malgrat la multiplicitat de casos a cada nivell, es constata comSelecciona el partit de què vols veure'n resultats:Per què ocorre això? A priori, caldria esperar que la ciutadania recompensés els partits que governen bé i donés un vot de confiança a l'oposició quan això no ocorre. Però una majoria d'alcaldes i dirigents locals tant d'ERC com de Junts i el PSC gestionen tan malament que els va millor sobretot quan no ho fan?. Els doctors en ciències polítiques(també professor de la UPF) n'apunten algunes claus."Normalment" exposa Berta Barbet, que recorda que ERC va obtenir un gran èxit municipal el 2019, aconseguint alcaldies com les de, amb un vot no consolidat que podia recular. Això segurament ha ocorregut, però com és que el descens també es dona a aquells ajuntaments on, sense ser primera força, s'entra a governar com a soci minoritari?La politòloga, que coordina l'enquesta sobre polarització i convivència a Catalunya de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), afegeix que, en els resultats de les edicions posteriors a la Covid d'aquest sondeig, "s'ha detectat un, sobretot als municipis grans". Es desconeix a què es deu aquest empitjorament, com tampoc l'increment de la, però d'aquesta creença conforme la realitat més propera no funciona bé se'n responsabilitzaria al consistori local., els quals eren abans una de les institucions millor valorades", exposa Barbet, però aquesta onada afecta també a nivell de Catalunya. Aquesta sensació pot conduir a una major abstenció o vot de càstig contra els governants, cosa que, a qui se li sumaria el desgast del timó de la Generalitat i el de les vares d'alcaldia a aquells municipis que va conquerir fa quatre anys o més.Toni Rodon confirma que, efectivament,, almenys fins als anys 80, segons diversos estudis europeus. En aquestes últimes eleccions, però, assenyala que hi pot haver uni que s'ha focalitzat en qui ha gestionat els ajuntaments en aquest període.La teoria de les, explica el politòleg, detalla que, en aquells comicis percebuts com a menys importants, hi augmenta l'abstenció, s'incrementa el vot a partits extremistes i es penalitza el partit del govern. Aquest comportament està originalment descrit en relació al que ocorre a les eleccions europees, però a les municipals podria passar un fet similar, que s'hagi aprofitat aquesta cita amb les urnes per. Caldrà veure si, de cara a les estatals del 23 de juliol, es manté aquesta tendència o es confirma com un parèntesi.Tot i això, més enllà de la preocupació dels partits que han caigut després de governar, Berta Barbet avisa que "la mala imatge de les institucions properes, ja que es percep que aquestes no pretenen millorar les condicions de vida, sinó molestar". I cau també la predisposició a pagar, per exemple. No hi ajuda l'actual, on "es cremen ràpid i idees i persones", situant els debats en la superficialitat. Això perjudica institucions que, com els ajuntaments, requereixen temps per aplicar projectes i, per contra, facilitaria triomfs "als polítics que apel·len a", com actualment aprofita l'

