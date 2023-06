Junts restitueix Eduard Pujol i el situa com a número tres a Madrid

Antoni Castellà, en el míting final de Junts a Vic Foto: Adrià Costa Rifà

Durant mesos,s'ha anat reunint discretament amb, els dos dirigents que han ocupat la secretaria general de Junts des de la fundació del partit. El fet que les dues acusacions d'assetjament sexual que el van acabar obligant a deixar el Parlament l'any 2020 acabessin sense efectes en el plànol judicial han acabat comportant la restitució de Pujol, que ocuparà el número tres de la llista del partit a Madrid. Ho farà acompanyant, que exercirà de candidata per Barcelona, i, que serà la número dos. En la llista també hi serà, que ja és diputat a Madrid, i, membre de la direcció i ben connectat amb. Són noms que sumen als candidats per Lleida, Girona i Tarragona:Pujol, que des que va deixar la política va tornar al periodisme -primer a nivell empresarial, com a responsable de comunicació dels gimnasos, i després com a presentador el programa El Fax de 8tv, una cadena que es troba en concurs de creditors -, va fer el salt a la política l'any 2017, quan es va sumar a la llista de Junts per Catalunya liderada per Puigdemont. Va ascendir fins a convertir-se en portaveu parlamentari i el seu nom va arribar a sonar com a presidenciable en la primavera del 2018, quan l'acció judicial impedia una investidura efectiva al Parlament.L'escollit, finalment, va acabar sent. La caiguda de Pujol es va produir la tardor del 2020, quan dins del partit -en especial- van maniobrar per apartar-lo en tenir coneixement de dues denúncies internes per assetjament. Jordi Sànchez, que en aquell moment era secretari general, va avalar des de la presó la decisió d'apartar-lo. El 2021, però, ja va demanar disculpes públicament pel comportament amb Pujol. L'entorn del futur diputat, a banda, sempre insisteix que qu iva acabar denunciant les acusadores va ser ell, i que es va acabar imposant unade prop de 90.000 euros.Les llistes definitives s'aprovaran aquest diumenge en el consell nacional que Junts celebrarà a Barcelona. En un inici estava previst que hi haguessin primàries, amb Nogueras icom a protagonistes, però l'exconseller d'-després d'estar en contacte amb Turull i amb Puigdemont- va decidir retirar-se abans de la votació. La tria de Nogueras -emparada per l'expresident de la Generalitat- indica que el discurs de Junts estarà basat en la confrontació i en criticar l'estratègia del diàleg d'ERC. La formació de Turull, de fet, té l'aspiració de superar els republicans o, en el pitjor dels escenaris, empatar amb, que aquesta vegada està acompanyat peri pel periodista Francesc-Marc Álvaro com a independent Pel que fa al Senat, el cap de llista de Junts per Barcelona serà, líder de Demòcrates i que acaba d'entrar com a diputat al Parlament en substitució de Borràs . La seva tria situa de nou el marc al voltant del concepte de confrontació, tenint en compte que Castellà forma part deli lidera l'única formació que reivindica posar en pràctica el resultat del referèndum de l'1-O. En les últimes eleccions, Junts es va quedar fora del repartiment de senadors a les urnes, perquèno va aconseguir l'escó.

