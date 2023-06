Vi i Companyia: divulgació sobre el vi català per a tots els nivells a les xarxes

Tot i que Catalunya és una gran productora de vins, molta gent aposta abans per una cervesa fresca que per una bona copa de vi. I revertir-ho és el principal objectiu de la, unaapassionada dels vins catalans que ha virat cap al sector de l'enologia. Després d'anys treballant a la cuina d'un conegut restaurant, la Marta va decidir apostar per ser, és a dir,Més enllà de formar part de jurats professionals en premis de vins, Vi i Companyia és el seu perfil principal de divulgació a Instagram des del 2021. S'hi poden trobar vídeos ambde vins, de llocs on anar a fer, sobre, i tambévinculat a l'enologia. A més, la Marta també faa petició dels seus seguidors, habitualment en comiats de solter o festes d'amics.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola