Així seran els nous trens de Rodalies que començaran a circular el 2025

Els nous trens de Rodalies entraran en funcionament el 2025, d’aquí a un any i mig. Així ho han anunciat aquest dijous la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i el president de Renfe, Raúl Blanco, en una visita a la planta d’Alstom, responsable de fabricar part d’aquests nous combois. En referència a les exigències de la Generalitat del traspàs del servei, Blanco ha insistit a defensar que “Renfe ha estat, és i serà l’operador ferroviari líder a Catalunya”.



Dels nous trens encarregats per Renfe per renovar la flota de Rodalies, una part els assumeix Stadler, una altra els contrueix CAF i una altra també ha estat encarregada a la planta vallesana d'Alstom. Són 201 combois fets a Santa Perpètua, dels quals 49 es destinaran a la xarxa catalana, mentre la resta aniran al servei de Cercanías. La previsió del fabricant i de Renfe és que durant tot el 2024 puguin superar el procés de proves i homologació, per tal d’entrar en servei a principis del 2025. S’expediran mensualment en lots de quatre unitats.

La ministra de Transports i Mobilitat, Raquel Sánchez, s’ha felicitat de la renovació de la flota: “La inversió en nous trens és una realitat que no és abstracte, sinó immediata”. Sánchez ha assenyalat que l’adquisició dels combois “” provinent dels governs del PP. “”, ha asseverat, reiterant novament “l’esforç” del ministeri en infraestructures ferroviàries “com mai s’havia fet abans”.

Les característiques dels trens

