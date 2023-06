L'Eurocambra reclama a Espanya una investigació «efectiva» del «Catalangate»

"Preocupació" per la manca de cooperació

L'demana auna investigació "completa, justa i efectiva" dels casos d'espionatge, entre ells el. Amb 411 vots a favor, 97 en contra i 37 abstencions, els eurodiputats han donat llum verda al ple a les recomanacions elaborades pel comitè que ha abordat durant un any i mig els casos d'espionatge amb programaris coma la UE.En l'apartat de recomanacions a Espanya, els eurodiputats demanen "aclarir" l'espionatge als 65 independentistes espiats, inclosos els 47 no reconeguts pel. El text també insta l'Estat a cooperar amb els tribunals per donar una "reparació legal" a lesi garantir que hi hagi investigacions judicials "imparcials", que es facin "sense retard" i amb recursos "suficients".El text inclou cinc recomanacions de l'Eurocambra a les autoritats espanyoles. A banda de la investigació de l'i la cooperació amb els, els eurodiputats també demanen a l'Estat començar la reforma del marc legal del CNI i sumar l'a les investigacions perquè aporti la seva "expertesa tècnica".A banda, el document inclou referències al Catalangate en només un paràgraf que es limita a explicar els fets revelats. Apunta que, segons, a Espanya hi ha hagut dos tipus d'espionatge, un a membres deli un altre a l'català. En el cas del segon, apunta que les autoritats espanyoles han reconegut l'espionatge a 18 persones, mentre hi ha "poca claredat" sobre la situació de les 47 restants revelades per CitizenLab.El text condemna "amb força" l'espionatge de governs i institucions dels estats membre a membres de l', entre d'altres. En aquest sentit, els eurodiputats constaten amb "gran preocupació" que el marc de governança de la UE és "inadequat" per "respondre als atacs a la, elsfonamentals i l'estat de dret" que suposa l'espionatge.L'Eurocambra també es mostra "preocupada" per les "reticències" dels estats membre al'espionatge i constata un "lent progrés i manca de transparència en les investigacions judicials" sobre "l'abús" de. A més, els eurodiputats lamenten la manca de cooperació tant dels governs dels estats com deli la. "Ni els estats membre ni el Consell ni la Comissió semblen estar interessats a maximitzar els esforços per investigar completament l'abús en l'espionatge", critiquen.En la votació, els eurodiputats també han rebutjat l'aposta per una moratòria en l'ús de programes espia mentre s'estableix una regulació, una iniciativa inclosa en una esmena presentada pels. També ha fracassat l'intent dede qualificar els fets de 2017 de "cop d'estat" i de qüestionar la investigació de CitizenLab.

