L'actriu guanyadora de dos Oscars i expolítica laborista britànicaha mort aquest dijous als 87 anys per culpa d'una "", segons ha informat el seu agent, Lioner Larner. Jackson ha estat acompanyada per la família en la seva residència al sud de Londres en aquests darrers instants.Els seus papers a(1970) i(1973) la van elevar al cim del panorama cinematogràfic mundial i li van permetre obtenir dues estatuetes d'or com a millor actriu principal. Si bé, també havia actuat en obres de teatre i a la televisió. Tot plegat, abans d'abandonar la seva carrera com a actriu per fer el salt a la política.En el, amb el qual va entrar al Parlament el 1992, es va mostrar especialment crítica amb l'herència dels governs deper a les classes treballadores. Sempre, amb un estil directe, allunyat de la fredor de la classe política del moment.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola