L'aconseguirà sortir del forat negre on va entrar la mateixa nit del referèndum de l'més enllà que ERC permeti continuar presidint el Parlament a Junts? Serà un hipotètic govern del PP i de Vox a l'Estat la palanca que farà revifar el? Són preguntes que sobrevolaran els pròxims mesos, i que han sobrevolat també la negociació per constituir els ajuntaments arreu del país. Ai, la... Possiblement, la paraula del diccionari més torturada del procés. Unitat, una paraula que té més a veure amb la ficció que amb la realitat.amb, exconseller d'Interior de la Generalitat i pres polític per l'1-O. Ell és el convidat al quart episodi de l'Snooker, el pòdcast de política de. Es pot veure i escoltar a YouTube , a Spotify , a Google , a Apple i a Ivoox . Conversa amb, subdirector del diari i conductor del programa, amb, cap de Política, i amb, redactora de política.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola