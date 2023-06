ERC situa Juli Fernàndez en un nou càrrec al partit

Canvis a l'estructura d'ERC. La direcció dels republicans ha situat el diputat i exconseller de Territori,, al capdavant de la segona secretaria general adjunta d'Estratègia, Comunicació i Coordinació Institucional, un càrrec de nova creació que se suma a la que encapçala la també portaveu al Parlament,. Fernàndez va ser destituït com a conseller dilluns arran de la reforma del Govern impulsada per, però continua sent diputat al Parlament i, ara, també tindrà aquest càrrec a la cúpula del partit.L'executiva nacional, en la reunió de dimecres, també ha decidit que diputada, fins ara secretària de Política Municipal i Projectes Transversals, assumeixi una nova secretaria de Coherència Política, un càrrec que dependrà de l'àrea de Coordinació Institucional. Un tercer canvi passa per la figura de la portaveu. El partit ha situat la diputada i actual vicesecretària general de Feminismes i LGTBI,, que se sumi també a les funcions de portaveu del partit, juntament amb Vilalta.Els canvis seran ratificats pelque ERC farà el 16 de juny. Segons ha explicat el partit en un comunicat, després de les eleccions municipals del maig, en què els republicans van perdre 300.000 vots, l'executiva vol reformar la cúpula dirigent del partit per afrontar amb "més garanties i fortalesa" l'acció política general i les, així com la segona meitat de la legislatura catalana i l'arrencada dels mandats als ajuntaments i ens supramunicipals.

