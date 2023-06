Un detectiu privat i boicots constants a la finca, l'assetjament denunciat a un bloc del Raval

La finca del número 106 del carrer del Carme,, s'ha acostumat a les sorpreses incòmodes. Un dia es desperten i les bombetes de la llum de les zones comunes s'han descargolat. Un altre, es troben que els han tancat el pas dels comptadors d'aigua. Fins ahan vist com. "Al Raval tenir el pany del portal rebentat significa directament que la gent entri a consumir-hi droga", denuncien els veïns. Tot això ho atribueixen a undel qual fan responsable directe a l'empresa Optimum Re, propietària de tot el bloc, que està en mans del fons voltor Cerberus "I no només han operat amb matons que han fet tot això. A una de les demandes per fer fora una veïna ens vam trobar que", explica el Martí, veí del bloc. Fa referència a un procediment judicial en què l'empresa adjunta l'informe de l'investigador privat per negar la vulnerabilitat social d'una família. Ho feia acusant-la d'haver rellogat alguna habitació del pis. Contactada per aquest diari, de moment, la propietat no ha entrat a fer cap valoració del cas.A aquest edifici hi haa qui l'empresa es va negar a renovar el contracte i. En dos d'aquests darrers casos, els veïns asseguren que es compleixen les condicions perquè la propietat -gran tenidora- ofereixi un lloguer social, com obliga la llei catalana. Tanmateix, també s'han trobat amb la negativa de la propietat, que s'ha limitat a portar l'estira-i-arronsa als jutjats per demanar, insisteixen des del Sindicat d'Habitatge del Raval i el Sindicat de Llogateres.Una de les dones que vivia de lloguer i es va trobar amb elde la seva finca -la va adquirir el 2015- és la Daniela. La dona es va trobar amb la nova estratègia de la propietat i ha decidit quedar-se a l'edifici com a acte de resistència fins que li facin un nou contracte. Els moviments d'habitatge del Raval denuncien que és habitual que els darrers anys s'hagin adquirit nombrosos edificis, s'hagin intentat buidar de veïns i després s'hagin reconvertit per disparar preus., exposa la Daniela.Des del Sindicat de Llogateres es reclama a la Generalitat que acceleri els tràmits per regular els lloguers i evitar pujades desproporcionades, que tal com explicava aquest dimecres és una assignatura encara pendent . També insisteixen eni apunten que, sovint, quan una gran empresa es dedica a deixar de renovar lloguers de manera sistemàtica i reforma els habitatges acaba optant per aquesta via d'arrendament temporal que els permet disparar preus i assumir menys compromisos amb els habitants.Mentrestant, a la finca del Raval, encara resten a l'espera que la propietat faci un pas que regularitzi la situació de totes les famílies. De fet, la situaciói que també està en procés de desnonament, al mateix carrer. La situació ha fet que s'uneixin diverses famílies per denunciar els fets. I ara esperen una resposta per part de l'administració. Tant de l'Ajuntament de Barcelona com de la Generalitat.

