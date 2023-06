Quim Forn: «Recuperar la unitat independentista també és qüestió d'actituds personals»

, conseller d'Interior durant l'i pres polític entre la tardor del 2017 i els indults -aquest Sant Joan es compleixen dos anys de la posada en llibertat dels dirigents independentistes que hi havia aa Puig de les Basses i a Wad-Ras-, ha estat el convidat en el quart episodi de l'Snooker, el pòdcast de política hardcore de. Al llarg de l'entrevista amb, subdirector del diari i conductor de l'espai, Forn aborda l'estat de la unitat independentista -corcada pels pactes del 28-M- i també com queda el panorama a Barcelona, ambcom a alcalde més probable a partir d'aquest dissabte. Es pot veure i escoltar a YouTube , a Spotify , a Google , a Apple i a Ivoox "Intento no criticar, no estic per criticar el dia a dia. Si hem de recomposar la unitat, la crítica del dia a dia correspon a altres persones. I crec que les actituds personals són importants. Per un moment de glòria, no val la glòria facilitar fer més gran la diferència entre partits", assegura Forn, que ara forma part de la junta d'i treballa a. A vegades, diu, hi ha gent que escriu un tuit "i es queda descansat", però que cal preguntar-se si això serveix per "aconseguir la unitat i teixir ponts". "És un tema d'actituds personals", ha resumit.Forn ha admès que no és una tasca que es pugui fer "d'un dia per l'altre", i s'ha preguntat si s'ha "tocat fons" en aquest sentit. "En els moments realment importants, al final tots hem estat capaços de fer la feina que ens pertocava, però a vegades és desesperant per a la gent que va fer possible l'1-O i les grans mobilitzacions.", ha remarcat l'exconseller d'Interior, que va compartir cel·la amb. Haurien de reduir el pes Junqueras idins d'i de? "A vegades, la suma d'u més u és superior a dos, i aquest és el cas", ha apuntat Forn, que ha indicat, en tot cas, que si s'han de fer passos al costat ha de ser després d'una reflexió "personal".Pel que fa al probable retorn de Trias a l'alcaldia -ell en va ser tinent d'alcalde en el període 2011-2015-, l'exconseller indica que s'ha produït una "reparació moral" amb l'exalcalde, perquè ell hi era present en el moment que es van" amb el compte bancari a Suïssa que va influir en el fet qe perdés el càrrec. "A molta gent li va quedar el dubte de si era veritat", ha reflexionat Forn. "És una alegria. Ell podria viure tranquil·lament, ha tingut una vida plena i és una persona estimada. No tenia per què acceptar el repte", ha dit. També s'ha mostrat crític amb, l'alcaldessa sortint, per no haver complert les "expectatives".

