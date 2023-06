Graven un repte amb un Lamborghini i provoquen la mort d'un nen de cinc anys a Roma

Ragazzi di 20 anni che girano in #Lamborghini (perché? Chi gliel'ha data? Controlli?).

Dirette social mentre corrono come pazzi invasati.

Follower (inutili).

Il vuoto totale.

La morte.

La cosa più triste: sentirsi impotenti davanti a chi non dà un senso alle nostre vite. pic.twitter.com/riBl96ByvB — Michele Galvani (@MicheleGalvani) June 15, 2023

Questo é il video pubblicato qualche ora prima dell’incidente in cui uno di loro forzava la #Lamborghini, sto impazzendo pic.twitter.com/tPd6CHANAS — spaghetto (@spighettotwc) June 15, 2023

Un grup de cincha provocat una absoluta tragèdia a. Un nen de cinc anys haen unde trànsit després que el cotxe on viatjava amb la seva mare i la seva germana de tres anys rebés l'impacte frontal d'un. El vehicle de luxe estava conduït per un youtuber, acompanyat de quatre creadors de contingut més, que gravaven un repte.El petit, tal com explica el diari Corriere della Sera, va perdre la vida minuts després de l'impacte mentre que la sevai la sevaes troben ingressats a l'sense que s'hagi fet públic el seu. Per altra banda, la policia ha detingut els cinc integrants del Lamborghini, que van resultar ferits lleus.El cotxe era un vehicle llogat per dos dies i el conductor ha donat negatiu tant a la prova d'com al test de. Així doncs, la policia contempla com a principal hipòtesi que estaven gravant un vídeo per un canal deamb uns 600.000 seguidors que es dedica a ferDe fet, la policia ha pogut saber que el repte en qüestió era passar. Per ara, els investigadors també han requisat els telèfons mòbils dels creadors de contingut per comprovar si estaven enregistrant en el moment de l'accident. Un dels dispositius va penjar un vídeo amb el vehicle minuts abans de la tragèdia.

