Jaume Asens deixa la política i Aina Vidal serà la candidata dels comuns el 23‑J

Cita electoral en condicions adverses

no repetirà com a cap de llista dels comuns a lesdeldesprés d'un intensa la formació, que es plantejava una aposta per la continuïtat o l'elecció de la també diputada al Congrés. Finalment, Asens ha pres la decisió de així ho ha oficialitzat en un missatge a les xarxes socials - i la cara visible deper Barcelona serà Vidal, procedent d'Esquerra Verda i integrada al projecte dels comuns en espais de responsabilitat. "He arribat a la conclusió que hi ha persones que poden liderar l'organització a Madrid millor que jo", ha afirmat Asens en una carta dirigida a les bases de la formació. "Ningú és imprescindible", ha afegit en la missiva, amb agraïments a la mateix a Vidal,Anteriorment, ja havia quedat descartat que Colau fos cap de cartell, després que renunciés a liderar la candidatura . Està previst, però, que Colau participi intensament en la campanya de Díaz, tant en els actes destacats a Catalunya amb Vidal com en mítings a l'Estat en què la vicepresidenta espanyola en sigui protagonista. Colau no serà a la llista, però sí que hi tindran presència diversos representants de Barcelona en Comú que han estat a l'Ajuntament. Sense anar més lluny, amb Vidal hi farà tàndem, primer tinent de Colau en el seu primer mandat i actual secretari primer de la mesa del Congrés. També reforçaran la llista, regidora de Ciutat Vella en el primer mandat, i, que s'ha ocupat de la regidoria d'Emergència Climàtica els últims vuit anys.Advocat de professió i president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés durant aquesta legislatura , Asens havia encapçalat la llista dels comuns en les anteriors eleccions espanyoles. Abans havia exercit de tinent d'alcaldia a Barcelona, en els primers quatre anys de Colau a l'Ajuntament, amb qui havia integrant el nucli que va gestar el projecte dels comuns a la capital catalana. Ben connectat ambPablo Iglesias -amb qui manté amistat des d'abans del cicle en la política institucional- i també persona de confiança de l'encara alcaldessa, Asens ha assumit un paper rellevant aen aquest mandat. Ha fet de pont entre els comuns i Podem, precisament, quan les tibantors per l'aparició de Sumar hanlesentre els diferents accents de l'. Asens feia mesos que madurava si era el moment d'abandonar la primera línia.Eldel partit de Colau valida aquest divendres lesa les quatre demarcacions catalanes -després d'una última reunió de l'executiva-, un procés que coincideix amb el calendari de constitució dels. Les dates han volgut que la maquinària electoral es posi en marxa just quan els comuns confirmaran la pèrdua de l'de, el seu gran bastió. Colau ja es va acomiadar aquesta setmana del plenari , després d'un darrer intent per forçar una pacte amb, que implicava el repartiment de l'alcaldia amb La proposta va ser descartada de forma immediata per republicans i socialistes . Els primers perquè oferiran el seu suport a Xavier Trias i els segons perquè esgoten les opcions de Collboni, en converses amb elEls comuns entomen els comicis del 23-J amb la dificultat manifesta de combatre les crides alque farà el PSC per reforçar la figura dedavant l'alternativa d'un govern de PP i Vox. L'erosió de les negociacions per conformar el projecte de Sumar -amb veto ai divisió amb- tampoc facilitaran el relat d'Asens i la seva candidatura, que va obteniren les últimes eleccions espanyoles a Catalunya.Lluny queda el sostre de 12 diputats que va aconseguiren el moment més àlgid deldels comuns, el 2015, quan aquest espai polític va aconseguir l'alcaldia de Barcelona i imposar-se en els comicis generals. Ara, les aspiracions són més modestes. El primer objectiu passa per reforçar Sumar i permetre que el projecte pugui falcar un acord amb elper retenir la Moncloa i assegurar l'ascendent de Díaz al

