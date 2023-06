Un influencer fingeix la seva mort per captar la reacció dels familiars i amics en el funeral

🇫🇷 INSOLITE - Un homme a fait croire à ses proches qu'il était mort avant de se présenter à son enterrement en hélicoptère. pic.twitter.com/9MLz9ufeRl — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 12, 2023

El tiktoker francèsha preparat durant mesos la seva mort per aparèixer en helicòpter el dia de l'enterrament i comprovar les reaccions dels familiars i amics. Aquesta ha estat la seva manera de captar l'atenció dels seus éssers estimats perquè se sentia sol. Una broma de mal gust, per a molts, que ell ha justificat com quelcom "".", ha defensat després de reaparèixer en una entrevista a RTBF, en què ha explicat que ha treballat durant més d'un any per a dur a terme el pla. El 8 de juny, la filla va anunciar la defunció a les xarxes socials amb el missatge "".Després de deixar passar els dies, que els coneguts, amics i familiars fessin acte de presència al tanatori i comencés el funeral, Ragnar the Mad ha aparegut en helicòpter en plena cerimònia. "", ha dit amb un somriure.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola