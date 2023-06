«Sálvame» fa el salt a Netflix

encara la sevaamb la data límit del divendresquan s'acomiadarà definitivament de les tardes de. Un adeu sonat que deixava sense feina a més d'un centenar de treballadors tot i que ara això podria canviar. Després de moltes especulacions sobre el futur de l'espai, els responsables de, sembla que han trobat una manera de continuar tot i que serà fora de la televisió convencional.Segons ha avançat la revista Lecturas i RAC1,en un nou format que comptarà amb els seus col·laboradors més il·lustres com. Segons detalla la revista del cor, a aquests set tertulians, encara se n'hi podria afegir un vuitè, tot i que es desconeix quants episodis i quina periodicitat tindria.Segons aquesta informació, els col·laboradors faran les maletes i viatjaran a d'altres formats similars a Sálvame que es fan als països llatinoamericans i amb els quals han connectat al llarg d'aquests 14 anys. Segons la citada revista, entre aquests espais hi hauria ¡Siéntese quien pueda!, el programa de Univisión on treballa l'ex de Telecinco Álex Rodríguez; o el el format argentí Intrusos, d'America TV.Coincidint amb aquesta notícia, el compte de Twitter de la productora de Sálvame ha llançat diversos vídeos amb alguns dels seus col·laboradors a qui fan llegir un sobre.Esteu com una cabra eh! Et juro que havia pensat mil coses però això no!", es pot veure dir a. Un enigmàtic gest que podria estar relacionat amb l'anunci del seu salt a Netflix.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola