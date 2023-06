La FIFA va examinar els genitals de les jugadores de Suècia per poder jugar el Mundial de 2011

Nou escàndol de laenvers el futbol femení. L'organització hauria obligat les jugadores de laa sotmetre's a un examen genital per demostrar que eren dones i podien jugar el. Ho ha destapat l'exfutbolistaen la seva biografia, en què explica els van prohibir afaitar-se "allà baix" per ensenyar-lo al metge de la federació.Arran de l'escàndol entorn les llistes del combinat de, en què se sospitava que havia incorporat jugadors fent-los passar per dones, la FIFA va optar per actuar amb contundència i examinar les jugadores. Fins al moment, però, només s'ha denunciat el cas de Suècia. "Quan em vaig assabentar de l'exigència, treia fum.", relata Fischer.Era una fisioterapeuta qui realitzava l'examen, mentre el metge esperava d'esquenes. Una experiència "" que no es va repetir mai més, segons explica l'esportista. El metge de la selecció sueca,, ha confirmat els fets, tot i que ha matisat que es van produir abans del Mundial i que "", sinó que volien preservar la justícia en l'esport femení.La FIFA disposa d'un, aprovat el 2011, en què el metge de cada equip subministra l'historial mèdic, tractaments i nivells d'hormones sexuals, entre altres, s'aplica a totes les competicions que organitza per "" i "sense oblidar la dignitat i la privacitat de l'individu".

