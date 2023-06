Dos menors amb una leucèmia mortal es curen del tot gràcies a un nou mètode del Regne Unit

ha aconseguit fer avançar de manera considerable la lluita global contra la leucèmia. Gràcies a un tractament pioner, dos adolescents han aconseguit "curar-se del tot" de la malaltia.un procediment que permetia extreure els globus blancs dels cossos dels menors, redissenyar-los en el laboratori fent servir el que anomenen "un llapis genètic", que aconsegueix esborrar un fragment del codi d'ADN i atacar les cèl·lules canceroses.Aquest procediment es va fer servir en tres adolescents que estaven condemnats a morir. Sense cap mena de cura ni tractament -ni tan sols la radioteràpia o la quimioteràpia funcionaven-, els metges delde Londres van decidir emprendre un camí experimental per tal de veure si, perduda ja tota esperança, podia funcionar. Els resultats van ser molt positius. Dos d'ells van sobreviure i han remès totes les restes de leucèmia dels glòbuls blancs. El tercer adolescent, però, va perdre la vida per una infecció.Una de les joves curades va ser l'Alyssa, de 13 anys. El seu cas es va fer públic el passat desembre de 2022, on s'explicava que s'havia realitzat la remissió del seu càncer a través d'un tractament genètic. Després d'aconseguir resultats més esperançadors i amb noves anàlisis, els investigadors han fet públic ara l'estudi complet. , però en casos tan virulents com el que patien aquests tres adolescents sol ser pràcticament impossible. Per això mateix, aquest nou tractament amb un "llapis genètic" que retoca l'ADN pot obrir portes molt esperançadores per curar la leucèmia a la majoria dels nens, adolescents i joves que pateixen la malaltia.

