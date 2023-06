Els Països Baixos reparteixen crema solar gratis per prevenir el càncer de pell

El govern delsentregaran i distribuiran crema solar de manera gratuïta als ciutadans perquè es puguin protegir de manera adequada dels efectes del sol. Forma part d'una campanya contundent de l'executiu holandès per frenar els alts nivells de càncer de pell detectats al país. Segons expliquen des del mateix govern, l'augment de casos preocupa de manera severa.A través de dispensadors repartits per moltes zones del país: escoles, universitats, parcs públics, clubs esportius, als festivals de música -als Països Baixos se celebren molts aquests mesos d'estiu- i als ajuntaments dels municipis. Un dels consistoris que ja ho ha posat en marxa és, una de les ciutats amb més arribada de turistes nacionals i europeus, especialment de Bèlgica.En concret, l'executiu dels Països Baixos ha "copiat" la mesura dels establiments sanitaris i de salut de Breda,per combatre la Covid-19 amb dispensadors de crema solar per aturar les cremades i els problemes de pell, com el càncer.

