Busquen un possible desaparegut a Ullastrell després d'aparèixer un cadàver en un cotxe arrossegat per la pluja

Elspreparen aquest dijous al matí un dispositiu de recerca d'un possible desaparegut a Ullastrell després de trobarque va caure aquest dimarts al Vallès. Fonts del cos asseguren, però, que tenen indicis que hi pot haver una segona persona desapareguda i que havia rebut un avís per rescatarAmb tot, els Bombers han celebrat unacap a les 8:00 hores per determinar el nombre de dotacions que participaran en la cerca. Quatre dotacions van treballar aquest dimecres fins a la matinada a desmuntar el sostre del cotxe en què es trobava el cos del mort i revisar la zona.El vehicle estava dins d'una riera seca, en una zona coneguda com a, a l'altura de, a l'antiga carretera de, i l'ajuntament va habilitar espais per facilitar assistència psicològica a familiars i amics de la víctima. La investigació està ara sota secret d'actuacions.

