Notícies del 14 de juny de 2023

21:38 Vergés descarta prendre l'acta de regidora a Igualada després que els resultats d'ERC el 28-M no fossin "els desitjats"



Alba Vergés no prendrà l'acta de regidora de l'Ajuntament d'Igualada després que els resultats d'Esquerra Republicana el 28-M a la capital igualadina no hagin estat "els desitjats", segons ha anunciat la formació. En lloc de la vicepresidenta del Parlament, el projecte dels republicans a la ciutat el liderarà Enric Conill. ERC Igualada considera que "com a tot el país" les eleccions no han anat com s'esperava, per la qual cosa "cal obrir un període de reflexió i anàlisi" per "corregir una tendència negativa" que ha afectat el partit a "moltes ciutats de Catalunya". Vergés no prendrà l'acta de regidora perquè considera que "no ha aconseguit l'objectiu" que es va marcar com a candidata a l'alcaldia, generar un govern alternatiu a l'actual.





16:21 El Parlament Europeu reclama legislar per garantir un salari per als becaris



El Parlament Europeu ha reclamat a la Comissió Europea que impulsi una nova directiva que garanteixi un salari per a tots els becaris a la Unió Europea i marqui uns estàndards mínims de qualitat per a les pràctiques professionals. Amb 404 vots a favor, 78 en contra i 130 abstencions, el plenari a Estrasburg ha adoptat una resolució que diu que les pràctiques han de tenir normes sobre la seva durada, garantir una remuneració que, com a mínim, cobreixi les despeses bàsiques per viure, i permetre l’accés a protecció social. El text també insta els estats a promoure que les pràctiques siguin accessibles per a persones amb discapacitats o de perfil vulnerable.

14:08 Noves dimissions en l'àmbit local abans dels plens d'investidura



[noticiadiar]2/257635[/noticiadiari]

13:30 Junts, al Govern: "Van dinamitar el 52% i ara s'han quedat en absoluta minoria"



Més retrets entre ERC i Junts un dia després del pacte dels republicans amb el PSC a les diputacions de Lleida i Tarragona. La portaveu dels juntaires, Mònica Sales, ha acusat l'executiu de Pere Aragonès de no haver pogut seure de nou l'independentisme en una taula per poder parlar. "Van dinamitar el 52% i ara s'han quedat en absoluta minoria i no tenen més remei que continuar insistint en la taula de diàleg", ha dit en el marc d'una interpel·lació al Govern durant el ple del Parlament que se celebra aquest dimecres. Informa Carme Rocamora.

12:42 La CUP denuncia Incasòl i Damià Calvet a Antifrau per "manipulació documental" en els contractes pel Hard Rock La CUP ha denunciat Incasòl i l'exconseller de Territori, Damià Calvet, a l'Oficina Antifrau per "manipulació documental" en la gestió de contractes per al projecte del Hard Rock. Els cupaires han presentat la denúncia aquest matí, després que 'La Directa' hagi publicat que un document "cabdal" per donar als promotors del projecte la llicència de casino "incorporava informació falsa". A més, la CUP també ha entrat al registre del Parlament una sol·licitud per revocar la llicència de casino davant d'un "escenari de possibles irregularitats". En un comunicat, els anticapitalistes han dit que el Govern ha de retirar "de forma immediata" la llicència del 2018 i aturar el projecte.

11:57 Vilalta, a Junts: "El que és vergonyós és la corrupció i que s'hagi robat"



Marta Vilalta, portaveu parlamentària d'ERC, ha estat dura amb Junts en el seu torn d'intervenció en el debat posterior a la compareixença del president Pere Aragonès per explicar els canvis al Govern. "El que és vergonyós és la corrupció i que s'hagi robat", ha apuntat Vilalta, en referència a l'etapa de Convergència en el poder. Just abans de tancar el discurs, la dirigent d'ERC també ha retret a Junts que "flirtegi" amb el "populisme", en relació als moviments a Ripoll i al fet que Laura Borràs posés en qüestió el cordó sanitari contra Aliança Catalana a la ciutat.



11:30 Almenys 17 morts i més de cent migrants rescatats en el naufragi d'una embarcació a la costa de Grècia



El naufragi d'una embarcació a 75 quilòmetres de la costa de la regió del Peloponès, al sud-oest de Grècia, ha deixat almenys 17 morts i un total de 104 migrants rescatats. Segons ha indicat aquest dimecres en un comunicat la Guàrdia Costanera del país, cap de les persones portava armilla salvavides. En aquest sentit, les autoritats temen que la xifra de víctimes mortals s'incrementi a mesura que avancin les tasques de recerca. Pel que fa a les persones rescatades, quatre d'elles han estat traslladades a l'hospital de la ciutat de Kalamata, a la mateixa regió del Peloponès, mentre que la resta es troben en bon estat de salut, segons la mateixa guàrdia costanera.

11:16 La PAH carrega forces amb la nova llei: "No deixarem que cap gran propietari desnoni sense posar una solució a la taula"



La PAH ha pres bona nota de la publicació de la llei d'habitatge de l'Estat, que no els satisfeia però que almenys pensen utilitzar per protegir les famílies vulnerables que afrontin processos de desnonament. Per aquest motiu, aquest dimecres, davant la Ciutat de la Justícia, la plataforma pel dret a l'habitatge ha anunciat l'elaboració de cinc documents útils per a la ciutadania i els advocats que recorden els nous supòsits de la llei. Especialment, davant el risc que suposa la finalització de la moratòria de desnonaments, prevista per al pròxim 30 de juny, que els darrers tres anys hauria suspès uns 8.000 desnonaments a Catalunya, asseguren des de la PAH. El gran element estrella de la nova normativa és la impossibilitat de desnonar per als grans tenidors -més de 10 propietats- que vulguin expulsar una família del seu immoble sense haver fet una "intermediació" amb l'administració. Aquest instrument, que encara no està dissenyat, hauria de facilitar que es facin "més lloguers socials", ha dit la portaveu de la PAH Lucía Delgado. "No deixarem que cap gran propietari executi cap desnonament si abans no posen sobre la taula una solució per a la família", ha afegit.

11:21 Junts retreu al Govern la "pèssima gestió" i sosté que la remodelació hauria estat creïble si hagués inclòs Laura Vilagrà



"Fa mesos que Junts l'avisem que el Govern no funciona, que no va bé. El 28 de maig la gent li va dir a les urnes. Sembla que n'ha pres nota, que l'executiu no dona la talla. No calia esperar a un retrocés de 300.000 vots del seu partit per prendre decisions", ha ressaltat Albert Batet, cap de files de Junts, que ha advertit que la remodelació pot no ser suficient perquè ERC continua tenint només 33 escons al Parlament. "Voler governar un país amb el 21% dels vots i 33 escons no és possible. Sol no se'n sortirà", ha remarcat el dirigent de Junts, que també ha lamentat la "pèssima gestió" de les oposicions. "Si volia una remodelació creïble, també havia de canviar la consellera Laura Vilagrà", ha destacat Batet en relació a la titular de Presidència amb els exàmens per accedir a l'administració, que s'hauran de repetir al juliol.

11:16 Feijóo es mostra disposat a negociar amb Collboni si Colau no forma part del govern



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a Esradio que els quatre regidors de la seva formació a l'Ajuntament de Barcelona no donaran suport a "un govern independentista", en referència a Xavier Trias, ni a un "govern populista" format per Jaume Collboni i Ada Colau. Segons Feijóo, el PP ha proposat conformar amb govern "constitucionalista", i si el PSC hi renuncia i surt elegit el candidat amb més suports, és a dir Xavier Trias, això no serà responsabilitat del PP. En tot cas s'ha mostrat disposat a "parlar" amb Collboni si deixa de "menystenir" el PP i renuncia a anar de la mà de Colau. "Si Colau no forma part del govern, seria un pas molt important", ha sentenciat en una entrevista a Esradio.

11:11 Quatre detinguts per robar motocicletes i revendre-les per peces



Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones a Barcelona per robar 25 motocicletes en aparcaments públics o privats de la ciutat que posteriorment traslladaven a Vic, a on els agents hi han detingut dos homes més. La investigació va començar al març, quan la Unitat d'investigació de Sant Martí a Barcelona va detectar diversos robatoris de motocicletes tipus enduro en aquest districte de la ciutat.

11:03 Aragonès situa Catalunya com el "primer bastió" contra la dreta i l'extrema dreta



Quan ha acabat la sessió de control, marcada pel nou xoc entre ERC i Junts -ara pels pactes postelectorals al territori, especialment els que han protagonitzat els republicans amb el PSC per garantir-se la presidència a les diputacions de Lleida i de Tarragona-, el president Pere Aragonès ha comparegut davant del ple per explicar els canvis al Govern. Ja amb Ester Capella -Territori-, David Mascort -Acció Climàtica- i Anna Simó -Educació- asseguts als seus escons, Aragonès ha alertat de l'onada de la dreta i l'extrema dreta que pot arribar si governen el PP i Vox a l'Estat com ho faran al País Valencià i, possiblement, a les Illes Balears. "Cal tota l'energia, la força i la decisió per enfortir les institucions del país", ha ressaltat. "Serem el primer bastió contra la dreta i l'extrema dreta. Ara és el moment de defensar Catalunya", ha assenyalat Aragonès, que ha situat com a prioirtats el model educatiu, la llengua i les polítiques socials.

10:52 Mascort reivindica que gràcies a la "bona gestió" de la sequera s'ha ajornat 6 mesos l'entrada en fase d'excepcionalitat El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha reivindicat que gràcies a la "bona gestió" del Govern per combatre la sequera s'ha pogut endarrerir de moment 6 mesos l'entrada en fase d'excepcionalitat a les conques internes. "Fa dos anys que la gestionem amb planificació, diàleg i inversió", ha defensat en el marc de la seva primera sessió de control al ple del Parlament. Així mateix, ha defensat que, a conseqüència de la planificació, els pagesos del Baix Ter han pogut decidir quines hectàrees i com plantaven l'arròs aquest any. I ho ha contraposat amb la gestió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) que, segons ha dit, actua amb "improvisació".