Fins al capdamunt dels turistes: Dubrovnik prohibeix les maletes amb rodes al centre històric

A una hora imprudent del matí, un soroll estrepitós que fa crispar els nervis a qualsevol. El problema es multiplica si es viu en una zona urbana molt poblada amb turisme i acaba sent una desesperació en zones amb una afluència de turistes massiva. É, una de les destinacions preferides dels viatgers que busquen relaxar-se al Mediterrani i a Croàcia. L'ajuntament de la ciutat ha acabat fart de tot aquest sorolli ha decidit prendre mesures dràstiques: prohibir les maletes amb rodetes a la zona del centre històric.alcalde de Dubrovnik, ha relatat als mitjans locals que la mesura s'aplicarà a partir d'aquest mateix estiu perquè els veïns puguin descansar i dormir. Com obligaran a moure's als turistes?a les zones dels carrers de l'interior de les muralles., però des de l'auge del turisme gràcies a la publicitat feta per-que va rodar moltíssimes escenes a la ciutat- i al fet que Dubrovnik hagi guanyat molta fama per la seva evident bellesa han obligat el consistori croat a moure's cap aquesta direcció.És més, la intenció del govern municipal és que a partir del novembre hi hagi instal·lat un espai on els turistes i visitants puguin deixar les maletes abans d'entrar al nucli històric de la ciutat.L'alcalde ha afirmat que l'objectiu és crear "un centre logístic a l'aeroport" per aconseguir un fet insòlit: que des d'allà es transportin les maletes fins a l'adreça concreta facilitada pels visitants.Les maletes no seran les úniques afectades. El nou pla de Dubrovnik regularà de manera contundent la presència, els horaris i la saturació de vehicles en aquesta zona històrica. També s'instal·laran cotxes elèctrics.La ciutat croata ha decidit prendre partit per frenar el soroll i les molèsties als veïns.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola