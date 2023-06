Junts i el PSC reeditaran el pacte de govern a l'Ajuntament de Llançà

Pacte també a Cervera i el Consell Comarcal de la Segarra

ha acordat en assemblea ipels pròxims quatre anys a l'ajuntament del municipi. Un cop feta la votació davant d’una seixantena d’afiliats i simpatitzants, està previst que les dues formacions formalitzin l’acord, que suma majoria absoluta, aquest mateix dijous.Segons han acordat els partits, la cap de llista de Junts,Junts va guanyaren joc. Alternativa x Llançà en va aconseguir tres i el PSC i ERC, dos cadascun.Després de setmanes de converses i negociacions i que els diferents grups exploressin la possibilitat d’un pacte alternatiu que exclogués Junts, finalmentA la votació d’aquest dimecres, els afiliats i simpatitzants havien d’escollir entre un govern en minoria o tornar a pactar amb el PSC.la pròxima legislatura. El pacte, anunciat aquest dimecres al vespre, estableix que per als pròxims quatre anys, l'alcalde de Cervera serà el socialistacap de la llista més votada a Cervera en les darreres eleccions municipals.Alhora, el pròxim president del Consell Comarcal de la Segarra serà, membre de les candidatures de Junts-CM, les que han aconseguit més consellers comarcals i regidors a la Segarra en els comicis del 28 de maig. Ambdues formacions han explicat que el pacte sorgeix per la "necessitat" d'una col·laboració "sòlida i eficaç" per assolir un govern d'unitat.

