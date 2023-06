Ezra Miller terroritza també les sales de cinema: «The Flash» no justifica la prevalença d’un agressor

. Bé, potser per a quatre noms comptats sí. Pels que no són personatges top de Hollywood, futbolistes retirats de la samarreta blaugrana i el puntual capellà que fa 20 anys que és mort sí que existeix. O, almenys, per a ells existeix una versió del que Twitter considera és la cultura de la cancel·lació com a tal. I ho dic, francament, perquè, tinc, com en dirien els joves angloparlants,Les proves. La demostració fefaent que un actor problemàtic, concretament, és lliure de continuar la seva carrera sense cap mena d’impediment.Ho hem vist recentment amb, sense anar més lluny, que després d’un brut i dubtós judici per assetjament contra la seva ex dona,ha estat aclamat a Canes —l’epítom de l’esnobisme i la hipocresia— de la mà de la directora de la seva nova pel·lícula, que també va admetre obertament haver agredit un periodista. Iara fent telefilms francesos que ningú recordarà.Posant el seu nom a pòsters.I no em feu parlar de. Que, tela.Ho veurem també aquesta setmana amb el profundament sospitós, tòxic i desgraciat cas del protagonista de, l’última pel·lícula de l’univers cinematogràfic de DC Comics. Si no n’esteu al cas,i trobareu un petit tastet dels surrealistament problemàtics —i dir això és quedar-se curt— últims mesos de l’intèrpret que dona vida al. Agressions físiques i verbals aleatòries a persones anònimes, el segrest d’una noia durant setmanes, denúncies de companys de feina que han estat víctimes del seu comportament tòxic, irascible i violent... La llista no acaba mai. I malgrat això, malgrat totes i cadascuna de les accions imperdonables que ha comès —per les quals, per cert, encara no ha respost davant el públic—amb el projecte i estrenar la pel·lícula sota la premissa que era massa bona per a no compartir-la. Això, venint del mateix estudi queperquè, suposadament, era massa dolenta.Mireu, per treure’ns-ho de sobre ràpid:. Per molt que el messies de l’acció,, l’hagi omplert de floretes, el film no s’aguanta per enlloc. El guió és d’una complexitat molt lamentable que no toca cap de les tecles sentimentals que intenta clavar., li passa el mateix que li va passar ambestà tan capficat amb dirigir una comèdia, que s’oblida que, en el fons, la trama que intenta explicar se suposa que és dramàtica. I, com a la segona entrega de la pel·lícula basada en el clàssic d’Stephen King, acaba sense funcionar ni el drama, ni la comèdia.I a conseqüència d’un guió que potser hauria escrit millor una intel·ligència artificial, cap personatge té cap mena de desenvolupament ni profunditat. Les caracteritzacions són erràtiques i desiguals. I els cameos —el d’unesgotadíssim, i el d’unque està promocionant negativament el film des d’abans de la seva estrena— resulten zero emocionants.A això, se li suma una falta imperdonable que ja hauríem d’haver superat com a societat:. La pel·lícula—sí, la dos— que no pas una pel·lícula de milers i milers de calés. Amb uns efectes visuals increïblement ridículs que gairebé provoquen un ictus a l’artista de VFX amb qui vaig veure la pel·lícula.Comprendreu que, davant d’un desastre superior al d’una graella de Rodalies, em costi entendre la decisió estratègica de Warner Bros d’estrenar la pel·lícula tot i que el seu actor principal ha protagonitzat episodis públics que riu-te’n tu de Colin Farell en hores baixes.No, aquest és el primer error: creure que una bona feina justifica la violència. No se li perdona, primer, perquè una de les bases de ser un ésser humà mínimament digne és saber reconèixer una agressió i tenir tolerància zero. No se li perdona, perquè ha posat en perill la integritat física i emocional d’altra gent. No se li perdona, i no se li perdonaria ni que fes una actuació digna de 40 Oscars., ni a cap de les altres personalitats d’aquest controvertit món que és el showbusiness. Perquè quan comencem a perdonar elsde torn, com ja han fet a molts llocs del món com França —liberté, égalité, fraternité—, Suïssa —sempre tan neutral— i Polònia —només en salvem Robert Lewandowski, a aquest pas— és quan comencem a perdonar els anònims. Quan perdonem el cap que és una mica massa afectuós, la parella que ens ha fotut un cop de puny, el borratxo a qui se li’n va anar la llengua en una festa. Quan perdonem i normalitzem agressions que no podem perdonar i normalitzar., amb un look contra l’heteronormativitat que l’escuda d’uns problemes que gens tenen a veure amb la seva identitat, no és només una altra agressió, sinó una declaració d’intencions. D’un estudi que després,. D’un estudi que promou la inclusivitat i lluita per la representació, suposadament, però després estrena una pel·lícula ridícula i blanqueja la imatge del seu protagonista. Miller no ha ofert ni una entrevista. Ni una explicació més enllà d’un statement penós que convidava a incendiar tot Hollywood. L’han esborrat de la promoció de la pel·lículaper evitar que algun periodista pugui posar-lo una mica incòmode. Com se l’ha d’incomodar? Si és una persona jove, no binària, que ha de formar part del futur de DC. No, home, no. A ell no. Però a totes les dones que se’ls hi pregunta si tenen parella a la catifa vermella, sí. Com si això no incomodés.És l’encarregat de conduir aquest univers descarrilat, aquest caos estilístic i temàtic en què s’ha convertit el DCU cap a una cosa que mereixi els elogis de Martin Scorsese. I ho ha de fer partint de la base de The Flash. D’una base maleïda cinematogràficament i públicament. D’una pel·lícula que, si ha de servir de patró pel tot el que ha de venir, convida més aviat poc a continuar confiant en aquesta marca.I mentrestant,. Com si no hagués terroritzat un estat sencer. I així, ladies and gentlemen, és com es promou la cultura de l’horror, de la toxicitat, i de l’abús.

