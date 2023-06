PSC i Junts es reparteixen l'Ajuntament de Cervera i el Consell Comarcal de la Segarra

la pròxima legislatura. El pacte estableix que per als pròxims quatre anys, l'alcalde de Cervera serà el socialistacap de la llista més votada a Cervera en les darreres eleccions municipals.Alhora, el pròxim president del Consell Comarcal de la Segarra serà, membre de les candidatures de Junts-CM, les que han aconseguit més consellers comarcals i regidors a la Segarra en els comicis del 28 de maig. Ambdues formacions han explicat que el pacte sorgeix per la "necessitat" d'una col·laboració "sòlida i eficaç" per assolir un govern d'unitat.Les dues formacions també han explicat que el pacte es basa en la idea dede Cervera i la Segarra. Els partits es comprometen, així, a treballar conjuntament per abordar les necessitats de la ciutadania, "promovent el progrés social i econòmic, la inclusió, l'equitat i el respecte per la diversitat".

