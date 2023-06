Festival Sónar 2023: els cinc imprescindibles i horari dels concerts de dia i nit

Eric Prydz presenta un show immersiu sense ulleres 3D. El músic de house suec Eric Prydz presenta l'espectacle tridimensional HOLO a través d'hologrames i làsers. Un dels projectes més avançats tecnològicament del món. El retorn dels artistes de culte Aphex Twin i Fever Ray. El padrí de la música electrònica moderna i el gran visionari i cofundador de The Knife. Tots dos són els grans esperats de l'edició. Moltes artistes locals: Bad Gyal, Samantha Hudson i La Zowi. Noves i ja consolidades generacions d'artistes fetes a casa aposten per inundar amb les seves narratives musicals el festival. Com ens relacionarem amb els robots en el futur? Una conferència de Kate Darling. La investigadora científica del MIT Media Lab és una de les expertes més prestigioses del món en ètica robòtica. Parlarà sobre les futures relacions socials, ètiques i legals entre humans i robots. Espectacles amb la tecnologia més avançada. Alguns dels artistes més visionaris en tecnologia i audiovisual pujaran als escenaris de la capital catalana. Parlem, per exemple del japonès Ryoji Ikeda, el britànic Max Cooper, el nord-americà Oneohtrix Point Never i la tunisiana Deena Abdelwahed.

celebra la música electrònica global en una nova edició -la 30a ja- del Festival2023. Enguany presenta una amb espectacles carregats de la tecnologia més avantguardista del món de la música, però també amb master class i fòrums de debat amb més d'un centenar d'experts que abordaran temes com la innovació a la música, la intersecció entre art, ciència i tecnologia i la intel·ligència artificial. Tot plegat a cavall de la Fira de Montjuïc i la Fira Gran Via L'Hospitalet.

Horaris dels concerts



Més de 10 escenaris

SonarClub: l'escenari més gran per al Sónar de nit.

l'escenari més gran per al Sónar de nit. SonarHall: l'escenari més gran per a les actuacions de dia.

l'escenari més gran per a les actuacions de dia. SonarLab by Resident Advisor: música electrònica.

música electrònica. Complex+D: concerts més experimentals.

concerts més experimentals. SonarPub by Thunder Bitch: escenari de nit a l'aire lliure.

escenari de nit a l'aire lliure. SonarVillage by Estrella Damm: escenari diürn a l'aire lliure

escenari diürn a l'aire lliure Stage+D by Mediapro: espectacles multidisciplinaris.

espectacles multidisciplinaris. SonarCar by Tous: discoteca.

discoteca. Lounge+D: zona per fer treball en xarxa.

zona per fer treball en xarxa. Project Area: Sónar by Day.

Sónar by Day. Room+D: activitats i tallers diversos.

activitats i tallers diversos. SonarÀgora: espai destinat a les xerrades.

espai destinat a les xerrades. SonarPark by DIU: zona de descans.

Les actuacions diürnes es faran a la Fira de Montjuïc, començaran a lesi acabaran al voltant de les. En canvi, els concerts del conegut com a Sónar de Nit s'ubicaran a la Fira Gran Via L'Hospitalet, que obrirà el divendres i el dissabte les portes a lesper continuar la festa fins que surti el sol. Les últimes sessions de les jornades estan programades fins a lesEls concerts del Sónar 2023 es dividiran en 13 escenaris:

