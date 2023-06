És una qüestió que ronda pel cap de molts consumidors últimament: el menjar fet ambés més sa que el que hem fet sempre de manera tradicional, amb? La reconeguda expertaha revelat la veritat en una intervenció a Zapeando.Per il·lustrar la resposta, García ha fet servir com a exemple lesi ha exposat un element que considera clau en el tema:. Aquesta cosa negra, el recremat de les torrades, el carbonet que traiem amb el ganivet quan se'ns crema el pa. Això és clau en la resposta sobre si cuinar amb fregidora d'aire és o no més sa que la manera tradicional., es produeixen molts menys compostos perjudicials que quan fregim, i amb això ja ens podria semblar que hem descobert Amèrica i que és la solució per tenir una alimentació saludable", ha apuntat l'especialista. El cert, però, és que com tot a la vida encara que a priori cuinar amb fregidora d'aire sigui més sa,En el cas de les patates fregides, per exemple, aquest estri sí que és una solució més saludable, però no passa el mateix amb tots els aliments, ha explicat Boticaria García. "Quin és el problema?", s'ha preguntat abans de respondre: ". Si hi posem uns pebrots del padró, fantàstic. Si fiques uns calamars a la romana, uns raves, l'arrebossat continua sent dolent, per molta fregidora d'aire que tinguis continua sense ser el millor del món", ha conclòs.

