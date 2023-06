Internet plora amb el nou vídeo que s'ha fet viral a TikTok . En ell podem veure una jove, que s'està a punt de casar, amb el seu pare, diagnosticat, enmig la cerimònia. La filla, vestida de blanc, s'asseu al costat del progenitor amb un pinzell i li diu: "Nosaltres solíem fer això, ho recordes?", cosa a la qual ell comença a reaccionar... La mira, la somriu i li diu:El vídeo l'ha penjat a la xarxa social xinesa el compte @weddingfiesta, que es dedica a publicar tot de continguts relacionats amb noces arreu del món. Als usuaris els ha commogut la reacció del pare, que, però també de la jove, que comença a plorar amb la intensitat del moment per després fondre's en una tendra abraçada amb l'home que la va dur al món., exclamava la noia, en referència a les núpcies que estava a punt de contreure. Ben segur aquest serà un moment difícil d'oblidar., que no dura ni un minut, a la plataforma. Ja se sap que una boda acostuma a ser un esdeveniment molt emotiu, però en aquest cas ha superat totes les expectatives per la naturalitat del moment. Molts internautes l'han aprofitat per reivindicar laA l'Estat, aproximadament 800.000 persones tenen Alzheimer, una malaltia que implica experimentar una deterioració cognitiva progressiva. A la resta del món,

