Ricard Ustrell presentarà «El matí de Catalunya Ràdio»

acabarà aquest set de juliol el seu pas per. Ho farà després de tres temporades conduint el programa insígnia de la ràdio pública, on va aterrar per substituir Mònica Terribas el setembre del 2020. Segons ha pogut saber, qui agafarà el seu relleu la temporada vinent seràNo és el primer cop que el periodista de Sabadell es posa al davant dels micròfons de l'emissora ni tampoc al capdavant d'un dels seus programes, ja que va conduir i dirigir, el matinal dels caps de setmana, entre el 2014 i el 2018. Actualment, Ustrell és presentador del, un programa barreja entre talk show i late night amb entrevistes i convidats "no habituals". El prime time dels dissabtes al vespre ha renovat, almenys, per una temporada més, així que Ustrell compaginarà la presentació i realització del matinal radiofònic amb la televisió dels caps de setmana.La decisió ha estat comunicada aquest dilluns al matí al consell de govern de la CCMA i a la mateixa Rosel i forma part dei de la direcció de l'emissora, comandada per, de recuperaren la franja matinal. L'objectiu és "ser més competitius" i "sumar talent jove a l'experiència de l'equip humà de Catalunya Ràdio, amb la responsabilitat i l'orgull de reivindicar l'origen i els valors de l'emissora". Borda s'ha reunit al migdia amb els treballadors de l'emissora per comunicar-los la nova aposta matinal.La principal missió del director de la Manchester -productora del Planta Baixa de TV3, que recentment ha renovat tot i que reduint el seu horari- en aquesta nova etapa a la ràdio és. El matí de Catalunya Ràdio competeix directament ambdeque, en el darrer EGM -primer trimestre del 2023 - va ampliar distàncies amb Laura Rosel. Concretament, l'emissora del Grup Godó liderava la franja matinal amb 647.000 oients, gairebé el doble dels 394.000 que registra Catalunya Ràdio."Farem, sortint de l'estudi per ser allà on calgui ser, sent, seguinti elsde cada", ha destacat Ricard Ustrell, que afegeix: "Volem que el programa siguien tots els àmbits, amb una marcada aposta, i que cada matí passin coses diferents".Llicenciat en Periodisme per la UAB, Ustrell està vinculat amb els. Anteriorment, ha treballat en programes com, i va estrenar elde TV3 la tardor del 2017. També va ser articulista de Nació . Durant dues temporades va ser el presentador deen la seva etapa matinal.

